В Подмосковье заключили 25 тыс договоров на обслуживание газового оборудования квартир

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 25 тысяч договоров подписали с компаний «Мособлгаз» собственники жилья в Московской области на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«По закону, вступившему в силу осенью 2023 года. Заниматься техобслуживанием газового оборудования в домах может только газораспределительная организация. В Московской области это АО «Мособлгаз». Договор с компаний может заключить управляющая компания на основе решения собрания собственников, либо лично собственник квартиры. В настоящее время в регионе заключено более 25 тысяч таких договоров», — говорится в сообщении.
В восьми округах такими договорами охвачено 100% газифицированных домов. Муниципалитетами-лидерами стали Реутов, Котельники, Звёздный городок, Жуковский, Власиха, Наро-Фомнский, Краснознаменск и Молодёжный. Завершить эту работу должны в Кашире, Ступине и Егорьевске.
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Лев Каштанов