В Реутове возбудили дело на водителя, конфликтовавшего с участником СВО

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В подмосковном Реутове возбудили уголовное дело в отношении водителя, который устроил конфликт с участником СВО, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл ещё в конце декабря.
Местный житель не мог разъехаться с женщиной на парковке возле дома, а затем нахамил ей. Защищать супругу вышел её муж, который является участником специальной военной операции. Сообщается, что конфликтуя с военным обвиняемый схватился за молоток.
В Следственном комитете по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
Напомним, рэпер Vacío, который был арестован за мелкое хулиганство, может отправиться служить в оркестровые войска.
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Местный житель не мог разъехаться с женщиной на парковке возле дома, а затем нахамил ей. Защищать супругу вышел её муж, который является участником специальной военной операции. Сообщается, что конфликтуя с военным обвиняемый схватился за молоток.
Напомним, рэпер Vacío, который был арестован за мелкое хулиганство, может отправиться служить в оркестровые войска.
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Евгения Парфентьева