В Казани президент России Владимир Путин открыл первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в выставочном центре «Казань-Экспо». В своей речи он подчеркнул, что эти игры — важный вклад России в мировую спортивную общность и символ свободы от политических влияний.