Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату

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Мещанский суд Москвы установил арест до апреля в отношении главы Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по обвинению в растрате, передает РИА Новости.
«Мера пресечения в отношении президента ОООИ ВОГ Иванова Станислава Александровича и других фигурантов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), была избрана постановлением Мещанского районного суда города Москвы», — отметили в суде.По данным источника из инстанции, Иванов и группа лиц предположительно осуществили растрату через отчуждение недвижимого имущества организации по недооцененной стоимости, причинив значительный ущерб. Сумму ущерба в суде не назвали. Иванов будет находиться под стражей до 8 апреля.
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