Всероссийское общество глухих сообщило о массовых задержаниях руководителей

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Руководителей Всероссийского общества глухих задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом организация рассказала на своём официальном сайте.
В сообщении отмечается, что задержания провели утром в понедельник, 20 февраля. В отдел полиции доставили президента Станислава Иванова, первого вице-президента Евгения Безрукова, вице-президента и председателя татарского отделения Венеру Гаулстон.
Также под массовые задержания попали председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов.
Причины задержания не уточняется. Однако общество заявило, что контакт с задержанными сохраняется. Также на связи находятся юристы и представители правоохранительных органов.
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Также под массовые задержания попали председатель новосибирского отделения Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов.
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Екатерина Шмакова