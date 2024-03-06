Голикова призвала жительниц России рожать первого ребенка до 24 лет

Фото: iStock/NataliaDeriabina
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала жительниц России рожать первого ребенка в возрасте до 24 лет и напомнила, что репродуктивный возраст у женщин достаточно короткий. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас средний возраст рождения первых детей в России составляет 26 лет. Однако, по мнению Голиковой, требуется его еще понизить. А семью нужно заводить в возрасте от 18 до 24 лет.
Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран.
Помимо этого, сегодня в Сочи с рабочим визитом находится президент РФ Владимир Путин. У главы государства сегодня там состоялась встреча с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Читайте также:
Путин сегодня примет главу МАГАТЭ в Сочи
Голикова заявила о нехватке педагогов в России
В России проиндексируют материнский капитал
«Самый такой правильный возраст — до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождения детей уже ушел в 31 год», — уточнила вице-премьер на Всемирном фестивале молодежи В Сочи.
Помимо этого, сегодня в Сочи с рабочим визитом находится президент РФ Владимир Путин. У главы государства сегодня там состоялась встреча с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Читайте также:
Путин сегодня примет главу МАГАТЭ в Сочи
Голикова заявила о нехватке педагогов в России
В России проиндексируют материнский капитал
Мария Федоровцева