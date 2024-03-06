Путин сегодня примет главу МАГАТЭ в Сочи

«Не все инициативы Госдумы находят подтверждение на уровне правительства. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы повысить материнский капитал, потому что мы знаем о ситуации, сложившейся на российском рынке жилья, образовательных и медицинских услуг. Растить детей стало дороже, чем это было в прошлом году», — заявил Смирнов.

«Материнский капитал – это забота федерального бюджета. Если Минфину удастся найти деньги на это, то решение об увеличении материнского капитала будет принято. При другом развитии событий, на мой взгляд более вероятном, материнский капитал будет индексироваться на уровне инфляции, то есть сильных скачков там происходить не будет», — объяснил эксперт.

«В противном случае нужны будут какие-то структурные маневры. То есть если мы повышаем материнский капитал, то мы отказываемся от каких-то других расходов бюджета», — объяснил экономист.

О том, поддержит ли правительство инициативу, и когда она будет реализована, рассказалОн также отметил, что подобного рода инициативы носят положительный характер, однако их реализация зависит от возможности бюджета.Смирнов сообщил, что в том случае, если экономика пойдет в реальный рост, то тогда можно будет индексировать социальные выплаты темпами, опережающими инфляцию.Он добавил, что это уже не столько политический вопрос, сколько зависящий от органов исполнительной власти, которые должны все анализировать, оценивать и предлагать варианты решения проблем

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