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Одной из ключевых тем является ситуация с Запорожской АЭС. Физическая защита станции, уничтоженная при отступлении военнослужащих Украины, была полностью восстановлена российскими специалистами. Над хранилищем отработавшего ядерного топлива создали специальный защитный навес, который предотвратит риск аварии для сотрудников и мирного населения, проживающего на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Все технологические процессы на станции сейчас находятся под контролем опытных российских специалистов.
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