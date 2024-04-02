Google удалит записи о действиях пользователей по «иску об инкогнито»

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Google уничтожит «миллиарды» записей данных о действиях пользователей в интернете в рамках урегулирования иска, согласно которому, компания отслеживала персональные данные людей без их ведома, сообщает Bloomberg.
Речь об отслеживании действий в режиме «инкогнито» в браузере Chrome. Коллективный иск от миллионов пользователей был подан в суд Соединенных Штатов в 2020 году. Истцы заявляли, что это превратило Google в «кладезь информации», поскольку компания получила сведения об их друзьях, любимых блюдах, хобби, покупательских привычках, а также «самых интимных и потенциально смущающих» сведениях.
Google согласилась обновить информацию о том, что собирает при «частном» просмотре. Кроме того, теперь пользователи смогут блокировать сторонние файлы cookie в течение пяти лет в режиме инкогнито .
«Мы рады урегулированию этого иска, который всегда считали необоснованным», — заявил представителькомпании Хосе Кастанеда. Он утверждает, что Google «никогда не связывает данные с пользователями» при пользовании режима «инкогнито».
Истцы также требовали от руководства Google возместить ущерб в размере $5 млрд, но в мировом соглашении это условие не значится. Однако пользователи смогут подать к компании индивидуальные иски.
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Google согласилась обновить информацию о том, что собирает при «частном» просмотре. Кроме того, теперь пользователи смогут блокировать сторонние файлы cookie в течение пяти лет в режиме инкогнито .
«Мы рады урегулированию этого иска, который всегда считали необоснованным», — заявил представителькомпании Хосе Кастанеда. Он утверждает, что Google «никогда не связывает данные с пользователями» при пользовании режима «инкогнито».
Истцы также требовали от руководства Google возместить ущерб в размере $5 млрд, но в мировом соглашении это условие не значится. Однако пользователи смогут подать к компании индивидуальные иски.
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Бернст Ю.