Гордеева* заявила о приостановке своего YouTube-канала «Скажи Гордеевой»

Фото: iStock/The_Believer_art
«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. Еще до принятия этого закона анонимные «доброжелатели» активно запугивали наших рекламодателей. Огромное спасибо тем, кто проявлял характер и продолжал с нами работать. В общем, мы приостанавливаем работу», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Гордеева*.
По её словам, в последнее время команда проекта существовала на средства, получаемые от рекламных интеграций. Теперь же, продолжать деятельность канала не представляется возможным.
Читайте также:
Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы на информресурсах иноагентов
Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
Депутат Фёдоров предложил в 10 раз повышать неоплаченные штрафы для иноагентов
*Признана иностранным агентом на территории Российской Федерации