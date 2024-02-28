Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы на информресурсах иноагентов

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Госдума приняла закон о запрете на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов.
Напомним, что соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в феврале. Авторами инициативы выступили 395 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех партий, кроме «Новых людей».
Согласно принятому закону, изменения внесены в законы «О контроле за деятельностю лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О средствах массовой информации».
Помимо запрета на размещения рекламы, сами иноагенты больше не могут рекламировать информационные ресурсы других иноагентов.
В пояснительной записке говорится, что законопроект был направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.
Володин ранее сообщал, что в 2023 году свыше 200 российских физиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на ресурсах иноагентов, получив за это сотни миллионов рублей. При этом многие из них не скрывают, что отправляют заработанные деньги на помощь ВСУ.
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Согласно принятому закону, изменения внесены в законы «О контроле за деятельностю лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О средствах массовой информации».
В пояснительной записке говорится, что законопроект был направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.
Володин ранее сообщал, что в 2023 году свыше 200 российских физиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на ресурсах иноагентов, получив за это сотни миллионов рублей. При этом многие из них не скрывают, что отправляют заработанные деньги на помощь ВСУ.
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Анастасия Чинкова