Депутат Фёдоров предложил в 10 раз повышать неоплаченные штрафы для иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил в 10 раз увеличивать неоплаченные иноагентами штрафы.
Он объяснил такие меры тем, что многие иностранные агенты продолжают вести свою деятельность, игнорируя предписанные российским законодательством штрафы.
Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД.
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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 20.25 КоАП РФ в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента», — приводит RT текст обращения Фёдорова на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
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Мелисса Тимофеева