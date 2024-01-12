Роскомнадзор выявил 43 миллиона случаев неправильного оформления сим-карт

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Роскомнадзор, по итогам проверок за 2023 год, выявил порядка 43 миллионов сим-карт, при оформлении которых были допущены нарушения. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что всего было выявлено 43 миллиона номеров. Но на данный момент уже по 42 миллионам из них внесены достоверные сведения.
Также из общего числа выявленных номеров с нарушениями 600 тысяч были заблокированы. Ещё свыше 78 тысяч сим-карт, оформленных не на реального владельца, были изъяты сотрудниками полиции.
Напомним, что с 2018 года российские абоненты обязаны предоставлять свои паспортные данные мобильному оператору перед заключением договора на оказание услуг. При этом штрафы при отсутствии данных в отношении россиян были введены лишь в марте прошлого года. Они составляют от одного до двух миллионов рублей для юридических лиц.
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Также из общего числа выявленных номеров с нарушениями 600 тысяч были заблокированы. Ещё свыше 78 тысяч сим-карт, оформленных не на реального владельца, были изъяты сотрудниками полиции.
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Анастасия Чинкова