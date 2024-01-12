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Роскомнадзор выявил 43 миллиона случаев неправильного оформления сим-карт

12 января 2024, 14:46
Фото: iStock/Pinkypills

Фото: iStock/Pinkypills

Роскомнадзор, по итогам проверок за 2023 год, выявил порядка 43 миллионов сим-карт, при оформлении которых были допущены нарушения. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что всего было выявлено 43 миллиона номеров. Но на данный момент уже по 42 миллионам из них внесены достоверные сведения.

Также из общего числа выявленных номеров с нарушениями 600 тысяч были заблокированы. Ещё свыше 78 тысяч сим-карт, оформленных не на реального владельца, были изъяты сотрудниками полиции.


Напомним, что с 2018 года российские абоненты обязаны предоставлять свои паспортные данные мобильному оператору перед заключением договора на оказание услуг. При этом штрафы при отсутствии данных в отношении россиян были введены лишь в марте прошлого года. Они составляют от одного до двух миллионов рублей для юридических лиц.

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#роскомнадзор
#сим-карты
#данные
#штрафы
#оператор
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Власти Каширы провели совещание по отработке обращений жителей
12 января 2024, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Совещание, посвящённое обращениям жителей, состоялось в администрации городского округа Кашира, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Совещание провёл глава городского округа Михаил Шувалов, в работе приняли участие первый заместитель руководителя округа Сергей Кирюхин, представители администрации и управляющих компаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть обращений жителей касается вопросов с отоплением и подачей горячей воды. Глава округа подчеркнул, что решение этих вопросов находится на контроле властей, а также что особое внимание уделяется микрорайону Кашира-2

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#кашира
#отопление
#жкх
#муниципалитеты
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В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
12 января 2024, 16:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Астане рядом с Национальным университетом обороны убрали памятник Нурсултану Назарбаеву, первому президенту Казахстана.
Orda.kz пишет, что Минобороны Казахстана объясняют это решение тем, что университет сменил название. Он будет называется не в честь первого президента Казахстана, а «Национальный университет обороны РК».

Из-за этого решили переместить памятник с территории Национального университета обороны в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК.

В данный момент памятник находится на временном хранении, чуть позже его перенесут в здание музея.

Ранее сообщалось, что ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.

В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.

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#казахстан
#новости
#политика
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Карьерный консультант Присталова заявила об интересе россиян к госорганизациям
12 января 2024, 16:01

Фото: istockphoto.com/fizkes

Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова заявила, что одной из тенденций современного рынка труда является растущий интерес россиян к государственным организациям.
«Активный интерес россиян к госорганизациям начал проявляться после начала СВО. Это объясняется тем, что среди перспективных и положительных факторов многие рассматривают госсектор как стабильное и постоянное место работы, где в полной мере соблюдается ТК, а также есть вероятность наличия премий, и, что важно в наше время, возможность работать на благо общества», — объяснила в беседе с RuNews24.ru Присталова.

Она выразила мнение о том, что в этом году госструктуры и компании будут увеличиваться, что приведёт к расширению штатов сотрудников и росту числа вакансий в этой сфере.

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#зарплаты
#работа
#государство
#сотрудники
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В Японии новогоднее землетрясение сдвинуло море от суши на 250 м
12 января 2024, 15:52

Фото: istockphoto/yankane

Землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года привело к значительному подъему суши.
В некоторых местах море ушло от берегов на 250 метров. Такое изменение зафиксировал французский независимый эксперт, который специализируется на анализе спутниковых данных Нахель Бельгерзе. Он изучил фотографии местности из космоса до и после землетрясения. Специалист разместил изображения на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).

Берега поднялись на полуострове Ното, располагающемся в центральной части острова Хонсю. Из-за стихийного бедствия некоторые пристани потеряли связь с водой и оказались недоступны для лодок.

Выводы Бельгерзе подтверждают специалисты Токийского университета.

Напомним, в Японии число погибших при землетрясении выросло до 180 человек. Об этом сообщает Киодо. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.

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#япония
#землетрясение
#новости
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Более 200 юных жителей Красногорска побывали на ёлке в Крокус Сити
12 января 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей, воспитанников госучреждений и детей из семей участников СВО организовали в период каникул в Крокус Сити Холле, зрителями стали более 200 ребят из подмосковного Красногорска, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Праздник включал в себя яркое новогоднее представление, анимационную программу и сладкий подарок для каждого юного гостя», — отмечается в сообщении.

Ёлки в Крокус Сити были организованы продюсерским центром «Седьмая Радуга!»» вместе с федеральным детским телеканалом «Карусель». Представления давали каждый день с 22 декабря по 7 января, за исключением 1 января.

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#ёлки
#дети
#красногорск
#праздники
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В Подмосковье учителя и преподаватели СПО могут воспользоваться «Бюджетной ипотекой»
12 января 2024, 15:45

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

«Бюджетная ипотека» теперь доступна подмосковным учителям и преподавателям СПО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Подмосковье стартовал прием заявок по программе «Бюджетная ипотека» для учителей и преподавателей среднего профессионального образования.

«Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. С этого года данная мера поддержки распространяется и на медиков, и на работников сферы образования», — поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что для участия в новой программе педагогам необходимо заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет.

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#подмосковье
#ипотека
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#ирина каклюгина
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#работники
#губернатор
#жильё
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В Подмосковье родились Велеслава, Елизар и Лукьян
В ЗАГС Подмосковья назвали самые редкие и самые популярные имена новорождённых
12 января 2024, 15:24

Фото: Фотобанк Московской области/Александр Манзюк

О самых редких и самых популярных именах, которые давали новорождённым в декабре минувшего года в Московской области, рассказали в Главном управлении ЗАГС региона.
«В топ-5 самых популярных имён для девочек вошли Анна, София, Варвара, Виктория и Василиса. Среди мальчиков на свет появилось больше всего Александров, Матвеев, Артёмов, Михаилов и Максимов», — говорится в сообщении.

При этом некоторые родители проявили фантазию и зарегистрировали своего младенцев под редкими именами. Например, Велеслава, Алексия и Святослава. А среди мальчиков — Лукьян, Елизар, Оскар и Ярополк.

Отмечается, что в список редких имён вошли и некоторые вполне привычные, такие как Аркадий и Роза.

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Подмосковный ЗАГС назвал красивые даты для заключения брака

В Госдуме предлагают обязать родителей называть детей, учитывая их пол
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Подмосковный ЗАГС назвал красивые даты для заключения брака
12 января 2024, 15:21

Фото: Istockphoto / Елена Новикова

Главное управление ЗАГС Московской области назвало красивые даты наступившего года для заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В I квартале года самыми интересными датами станут 20.02.2024, 22.02.2024, 24.02.2024, 04.03.2024, 08.03.2024, 20.03.2024, 22.03.2024, 23.03.2024 и 30.03.2024», – рассказали в управлении.
Там также напомнили, что зарегистрировать брак по понедельникам можно только во Дворцах бракосочетания.

Подать заявление на заключение брака можно в письменной форме лично сотруднику органа ЗАГС или через Единый портал государственных и муниципальных услуг минимум за месяц и максимум за год до планируемого дня свадьбы.

Всю информацию о работе органов ЗАГС можно найти на сайте или уточнить по телефону: 7 (498) 602-00-87.

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#семья
#свадьба
#даты
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье 85% сельхозтехники готово для весенне-полевых работ
12 января 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область на 85% готова для весенне-полевым работам. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Московской области началась активная подготовка к весенне-полевым работам 2024 года.

«Наши хозяйства используют передовые технологии и приобретают высокопроизводительную, энергонасыщенную технику. Она позволяет значительно улучшить плодородие почвы, повысить урожайность культур, производительность труда и при этом снизить расход топлива и семян и повысить экономическую эффективность производства.<…> Ежегодно в региональном бюджете предусматриваются средства на выплату субсидий для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на приобретение техники, оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что сейчас проводятся дефектовка и определение потребности в запасных частях и материальных ресурсах, а также разрабатываются рабочие планы и формируются штабы для оперативного принятия мер по решению возникающих проблем.

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