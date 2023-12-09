Роскомнадзор не выявил нарушений законодательства в сериале «Слово пацана»

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Заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Наталья Орлова направила в Роскомнадзор обращение с просьбой проверить популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на предмет соответствия нормам законодательства. Специалисты не выявили никаких нарушений.
Фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодёжных криминальных группировках в Казани начала 80-х годов. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов ранее неодобрительно отозвался о сериале, отметив, что на улицах уже можно наблюдать результаты его негативного влияния на подростков и молодёжь.
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