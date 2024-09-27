«Гормональный дисбаланс»: Диетолог рассказала, чем опасна магазинная колбаса

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Колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи. Лидером в ежедневном рационе аудитории выступают вареная и сырокопченая колбасы: их выбирают 61,9% и 42,5% респондентов соответственно. Однако многие специалисты по питанию утверждают, что включать колбасу в свой ежедневный рацион не стоит.
Диетолог-эндокринолог, специалист по правильному питанию Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от цели.
Она добавила, что колбаса не способна подарить хороший энергический ресурс на адекватную работоспособность, а скорее приведет к отложению жировой ткани и различным неприятным диагнозам.
По ее словам, все безусловно зависит от количества съеденного, и совсем демонизировать продукты не стоит, потому что все они проходят через проверки и контроль.
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«Если вы хотите нормализовать свое питание, то нужно понимать, что колбаса не равно мясо. Мужчине, у которого в течение дня умственная работа, физическая активность и многозадачность, для его полноценной активности, работоспособности и высокого уровня энергии нужен прежде всего качественный белок, который содержит необходимый набор аминокислот. А их наш организм может самостоятельно синтезировать в гормоны, мышцы, ферменты. А в колбасу производитель кладет не более 10% мяса, а все остальное какие-то жиросодержащие ошметки, наполнители, усилители вкуса и так далее», — объяснила эксперт.
Она добавила, что колбаса не способна подарить хороший энергический ресурс на адекватную работоспособность, а скорее приведет к отложению жировой ткани и различным неприятным диагнозам.
«В составе еще углеводы, а это быстрая энергия. Мы ее получили, тут же растратили. А если не потратили, то отложили про запас. Это приводит к получению жировой ткани. Она откладывается в области живота. Так называемое висцеральное ожирение, а еще повышение рисков развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и гормональным дисбалансом», — сказала диетолог.
По ее словам, все безусловно зависит от количества съеденного, и совсем демонизировать продукты не стоит, потому что все они проходят через проверки и контроль.
«А еще некоторые колбасы, например, докторская или сырокопченая содержат соль, консерванты — это то, что нужно этой колбасе, чтобы она долго лежала на прилавке. А это в свою очередь влияет на тонус сосудов, электролитный баланс, повышает давление», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева