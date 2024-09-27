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«Гормональный дисбаланс»: Диетолог рассказала, чем опасна магазинная колбаса

Диетолог Лазуренко: колбаса может вызвать нарушение обмена веществ
27 сентября 2024, 18:40
Фото: iStock/bit245

Фото: iStock/bit245

Колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи. Лидером в ежедневном рационе аудитории выступают вареная и сырокопченая колбасы: их выбирают 61,9% и 42,5% респондентов соответственно. Однако многие специалисты по питанию утверждают, что включать колбасу в свой ежедневный рацион не стоит.
Диетолог-эндокринолог, специалист по правильному питанию Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от цели.

«Если вы хотите нормализовать свое питание, то нужно понимать, что колбаса не равно мясо. Мужчине, у которого в течение дня умственная работа, физическая активность и многозадачность, для его полноценной активности, работоспособности и высокого уровня энергии нужен прежде всего качественный белок, который содержит необходимый набор аминокислот. А их наш организм может самостоятельно синтезировать в гормоны, мышцы, ферменты. А в колбасу производитель кладет не более 10% мяса, а все остальное какие-то жиросодержащие ошметки, наполнители, усилители вкуса и так далее», — объяснила эксперт.



Она добавила, что колбаса не способна подарить хороший энергический ресурс на адекватную работоспособность, а скорее приведет к отложению жировой ткани и различным неприятным диагнозам.

«В составе еще углеводы, а это быстрая энергия. Мы ее получили, тут же растратили. А если не потратили, то отложили про запас. Это приводит к получению жировой ткани. Она откладывается в области живота. Так называемое висцеральное ожирение, а еще повышение рисков развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и гормональным дисбалансом», — сказала диетолог.

По ее словам, все безусловно зависит от количества съеденного, и совсем демонизировать продукты не стоит, потому что все они проходят через проверки и контроль.

«А еще некоторые колбасы, например, докторская или сырокопченая содержат соль, консерванты — это то, что нужно этой колбасе, чтобы она долго лежала на прилавке. А это в свою очередь влияет на тонус сосудов, электролитный баланс, повышает давление», — заключила специалист.

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Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании
27 сентября 2024, 18:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании в начале следующей недели.
«В субботу достаточно тепло, но при этом утром и вечером дождь. Температура — 18... 23 °С по Москве и области. В воскресенье пройдёт холодный фронт, температура — порядка 15... 17 °С, дожди больше, чем в субботу. И ветер юго-западный в субботу, но западный в воскресенье», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

При этом понедельник, по его словам, станет самым холодным днем на следующей неделе. Воздух прогреется всего до 13 °С. Однако уже к среде погода «пойдет на поправку».

При этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что в Москве золотой осени не будет из-за засушливого сентября. По ее словам, деревья просто сбросят крону, не сменив цвет листвы.

«Скорее всего, листва высохнет и просто опадет, потому что сейчас очень много зеленых, но уже сухих деревьев. Как правило, такая листва может сохраниться до ноября, а потом просто опадет под воздействием сильных ветров, не поменяв цвет на желтый», — пояснила Позднякова.

Однако местами все же будут прослеживаться оранжевые и багряные деревья, заключила синоптик.

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За месяц в парках Подмосковья зарегистрировали более 360 домашних животных
27 сентября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В подмосковных парках за месяц проведения акции удалось зарегистрировать свыше 360 питомцев, чипировать и вакцинировать – более 280. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
С конца августа в парках региона работают ветеринарные мобильные офисы, где хозяева домашних животных могут прямо во время прогулки зарегистрировать, чипировать или вакцинировать животное против бешенства. При себе что необходимо иметь паспорт владельца и ветеринарный паспорт.
«367 домашних животных зарегистрированы с внесением данных в единую региональную систему. 285 питомцев вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан». Ещё более 280 любимцев в случае потери вернутся домой гораздо быстрее, так как в холку им ввели микрочип с уникальным кодом, считав который, можно определить данные о животном и его хозяине», – уточнили в пресс-службе.
Акция уже прошла в 24 парках Подмосковья. Её организовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также Министерство благоустройства Московской области.

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Появился новый метод контрацепции для мужчин
Врач Саакян: ультразвуковая ванна уничтожает сперматозоиды на две недели
27 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/eranicle

Для мужчин появился новый метод контрацепции — ультразвуковые ванны COSO. Сейчас проводятся все необходимые исследования с участием добровольцев. Об этом рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.
«Дело в том, что в норме сперматогенез не может происходить при температуре тела, поэтому человеческие яички подвешены в мошоночном мешочке с сетью кровеносных сосудов для обеспечения охлаждения. А применение ультразвука низкой интенсивности к мошонке повышает температуру тканей яичек», — рассказала Саакян в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, тепловой стресс на яички убивает половые клетки. Проведенные на обезьянах эксперименты продемонстрировали 93% эффективности на срок 1–2 недели. При этом полное восстановление сперматозоидов происходит через семь недель.

Эксперт пояснила, что во время воздействия ультразвуком мошонка погружается в воду с температурой 37°C или в физиологический раствор. Однако этот метод все же вызывает опасения при применении на людях. Саакян выразила опасения, что подобная обработка может привести к повреждению ДНК при сперматогенезе.

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Расписание на Ленинградском направлении изменится с 30 сентября по 25 октября
27 сентября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 30 сентября по 25 октября из-за работ по модернизации инфраструктуры станции Раменское, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с работами в указанный период будет отменено несколько поездов МЦД-3 на участке между станциями Останкино и Зеленоград-Крюково, у некоторых электричек поменяется время отправления и прибытия, а у ряда пригородных поездов на участке Москва — Тверь отменят несколько остановок», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут узнать на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
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#железная дорога
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В Подмосковье обновили по нацпроекту более 40 дорог к туристическим местам
27 сентября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье отремонтировали более 40 участков региональных дорог, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Комфортный подъезд к туристическим местам обеспечили в 20 городских округах Подмосковья. Суммарная протяжённость отремонтированных участков превысила 120 км. Дорожники завершили ремонт более 40 участков региональных дорог по нацпроекту, что позволило местным жителям и туристам комфортно добираться до музеев, храмов, монастырей и усадеб», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Как отметили в министерстве, работы проводили в рамках ремонтного сезона 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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#минтранс мо
#дороги
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#подмосковье
#московская область
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Умерла исполнившая роль Макгонагалл в «Гарри Поттере» актриса Мэгги Смит: биография, личная жизнь
27 сентября 2024, 17:39

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

В Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Илфорд в графстве Эссекс. Будущая артистка окончила факультет драмы Оксфордского университета. Ещё во время учёбы она проявила свой талант и привлекла внимание преподавателей и однокурсников. Свою карьеру актриса начала в театре, где быстро завоевала признание критиков и любовь зрителей. Её игра отличалась глубиной и эмоциональностью, а роли были разнообразны и запоминающиеся.

Ее сценический дебют состоялся, когда она служила в театре. Она исполнила роль Виолы в «Двенадцатой ночи» Шекспира. Актриса дебютировала в кино в эпизодической роли в картине Сая Эндфилда «Ребенок в доме» 1956 года.

Карьера


Одной из самых ярких ролей в карьере Мэгги Смит стала роль профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Эта роль принесла актрисе мировую известность и любовь поклонников по всему миру. Её игра в этой роли была настолько убедительной, что многие зрители считали её настоящим воплощением профессора Макгонагалл. Помимо роли в «Гарри Поттере», Мэгги Смит снималась в таких известных фильмах, как «Пожиратель тыкв», «Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Комната с видом», «Капитан Крюк», «Дэвид Копперфилд» и многих других.

В 1970 году Смит получила свой первый «Оскар» за главную роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди». Второй премии она была удостоена в 1979-м за роль второго плана в кинокартине «Калифорнийский номер».


Фото: iStock/Wirestock

Личная жизнь


О личной жизни актрисы известно немного. Она дважды была замужем и воспитывала двоих сыновей. Мэгги Смит была замужем за актером Робертом Стивенсом. Вторым супругом актрисы стал драматург Беверли Кросс. Смит предпочитала не афишировать свою личную жизнь и редко говорила о ней в интервью.

Причины смерти


Много лет назад Мэгги Смит столкнулась с диффузным токсическим зобом, что значительно ухудшило её здоровье. У актрисы периодически опухали глаза, из-за чего она не могла участвовать в съемках. Ей была назначена лучевая терапия, и после операции болезнь отступила. В это трудное время её поддерживала семья.

В 2007 году врачи диагностировали рак груди у актрисы, когда она работала над шестым фильмом франшизы о Гарри Поттере. Несмотря на серьезное недомогание, Мэгги не покинула съемочную площадку. Она продолжала проходить курс химиотерапии параллельно с работой в кино. Несмотря на плохое самочувствие, актриса шутила с коллегами и старалась не выглядеть больной.

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#карьера
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На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали ограждения
27 сентября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения отремонтировали на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения восстановили, в частности, на участке Осташковского шоссе в деревне Бородино городского округа Мытищи, на 29-м километре Каширского шоссе в городе Видное Ленинского округа, на улице Ильича в Ногинске Богородского округа и на улице Жуковского в городе Жуковский», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы были проведены на двух улицах в Дмитрове — Пушкинской и 2-й Центральной, а также на Ново-Никольской улице в городе Красногорск.

В министерстве отметили, что перильные ограждения устанавливают там, где пешеход может выйти на проезжую часть и попасть в ДТП. Тросовые ограждения разделают транспортные потоки, а барьерные защищают от съезда с дороги.

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#дороги
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные ветеринары перечислили обязательные для щенков прививки
27 сентября 2024, 17:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Приобретя или приняв в семью щенка, важно не забыть, что для выработки иммунитета против опасных заболеваний питомцу нужно пройти вакцинацию. Об этом сообщили в Госветслужбе Московской области.
«В первые недели жизни малыш защищается от инфекций антителами, полученными из молока матери. Но со временем их уровень в крови снижается, и возникает потребность в прививках. Делать их нужно обязательно даже тем питомцам, которые будут гулять только на своём участке. Инфекцию можно принести домой на обуви и одежде, а на участок могут заглянуть другие животные – кошки, мыши, ежи», – рассказали в министерстве.
В список необходимых прививок для щенков входят вакцинация от лептоспироза, парвовирусного энтерита, аденовируса I типа, парагриппа, чумы плотоядных и бешенства.

Если владелец собаки часто берет питомца на выставки и в другие места большого скопления собак, понадобится ещё и вакцинация от бордетеллеза.

Как отметили в министерстве, график вакцинации подбирают индивидуально для каждой собаки. Узнать адрес ближайшей ветеринарной клиники можно на сайте или по номеру единого контакт-центра Госветслужбы Подмосковья: 7(495)668-01-25.

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#животные
#ветеринары
#вакцинация
#подмосковье
#московская область
#прививки
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Как найти идею для успешного проекта, расскажут на бесплатных курсах для работодателей
Работодателей России зовут на бесплатные курсы для рационализаторов
27 сентября 2024, 17:04

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Работодателей и сотрудников зовут на бесплатные образовательные курсы по нацпроекту «Производительность труда». Мероприятие подготовили по программе «Рационализатор».
Основная цель программы, рассказать о методике разработки различных проектов, включая рационализаторские и инновационные. В ходе обучения эксперты сформируют индекс к рационализаторской деятельности. Участников научат искать, внедрять и развивать идеи, а также помогут улучшить профессиональные навыки.

Дополнительный поток обучения по востребованным темам запускают АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Корпоративная сетевой академия» запускают дополнительный поток обучения.
«Заявки принимаются в срок до 30 сентября 2024 года на электронную почту: mp@rt-academy.ru», — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Участие в дополнительном потоке программы «Рационализатор» бесплатное и проходит в дистанционном формате.

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