Программа «Город профессий» пройдет в парке усадьбы Кривякино

Фото: Усадьба Кривякино
Наступление лета знаменуется большим детским праздником — Днём защиты детей. На разных подмосковных площадках пройдут яркие и интересные мероприятия не только для детей, но и для всей семьи. Это позволит детям и родителям стать ближе и вместе встретить прекрасное и солнечное лето.
1 июня в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в усадьбе Кривякино пройдет общеобластное мероприятие «Город профессий». Это будет насыщенная и активная программа для всей семьи. Дети смогут попробовать себя в разных профессиях, что, возможно, поможет с будущим непростым выбором судьбы. Приятная музыка, игры и мастер-классы, свежий воздух и прекрасное настроение — то, что ждёт гостей усадьбы в субботу.
Дети смогут свободно перемещаться по станциям, каждая из которых представляет определенную профессию. Чтобы ребята понимали, что успешная карьера начинается с правильного выбора деятельности, им после прохождения различных сфер деятельности вручат трудовые книжки и заработную плату в настоящем Банке. Это не только придаст мероприятию особую значимость и реалистичность, но и покажет, что любой труд важен и ценен.
В прошлом году дети познакомились с профессиями мыловара, художника, экскурсовода, телеведущего, кондитера, сварщика, пожарного и другими, прошли мастер-классы и получили заветные призы.
Равнодушных не осталось.
Фото: Усадьба Кривякино
Родители с удовольствием наблюдали за своими увлеченными детьми, а дети с радостью участвовали во всех подготовленных активностях.
Фото: Усадьба Кривякино
В этом году ребят ждут такие профессии, как библиотекарь, страховой агент, хореограф, художник, программист, строитель, ювелир, штукатур, ортопед, мастер маникюра. Будут различные станции, например, «Планета детства» и «Финансовая грамотность».
Одной из активностей станет выставка детских рисунков на тему "Моя будущая профессия"
Фото: Усадьба Кривякино
Мероприятие будет проходить 1 июня 2024 года с 11:00 до 15:00 в культурном центре «Парк усадьбы Кривякино».
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Дети смогут свободно перемещаться по станциям, каждая из которых представляет определенную профессию. Чтобы ребята понимали, что успешная карьера начинается с правильного выбора деятельности, им после прохождения различных сфер деятельности вручат трудовые книжки и заработную плату в настоящем Банке. Это не только придаст мероприятию особую значимость и реалистичность, но и покажет, что любой труд важен и ценен.
В прошлом году дети познакомились с профессиями мыловара, художника, экскурсовода, телеведущего, кондитера, сварщика, пожарного и другими, прошли мастер-классы и получили заветные призы.
Равнодушных не осталось.
Фото: Усадьба Кривякино
«Почаще проводите мероприятия для детей, все дети в городе, дома. Не всем доступны лагеря отдыха», — оставляли комментарии родители после прошлогоднего «Города профессий».
Родители с удовольствием наблюдали за своими увлеченными детьми, а дети с радостью участвовали во всех подготовленных активностях.
Фото: Усадьба Кривякино
В этом году ребят ждут такие профессии, как библиотекарь, страховой агент, хореограф, художник, программист, строитель, ювелир, штукатур, ортопед, мастер маникюра. Будут различные станции, например, «Планета детства» и «Финансовая грамотность».
Одной из активностей станет выставка детских рисунков на тему "Моя будущая профессия"
Фото: Усадьба Кривякино
Мероприятие будет проходить 1 июня 2024 года с 11:00 до 15:00 в культурном центре «Парк усадьбы Кривякино».
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Анастасия Бондарева