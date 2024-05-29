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Программа «Город профессий» пройдет в парке усадьбы Кривякино

29 мая 2024, 17:45
Фото: Усадьба Кривякино

Фото: Усадьба Кривякино

Наступление лета знаменуется большим детским праздником — Днём защиты детей. На разных подмосковных площадках пройдут яркие и интересные мероприятия не только для детей, но и для всей семьи. Это позволит детям и родителям стать ближе и вместе встретить прекрасное и солнечное лето.
1 июня в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в усадьбе Кривякино пройдет общеобластное мероприятие «Город профессий». Это будет насыщенная и активная программа для всей семьи. Дети смогут попробовать себя в разных профессиях, что, возможно, поможет с будущим непростым выбором судьбы. Приятная музыка, игры и мастер-классы, свежий воздух и прекрасное настроение — то, что ждёт гостей усадьбы в субботу.






Дети смогут свободно перемещаться по станциям, каждая из которых представляет определенную профессию. Чтобы ребята понимали, что успешная карьера начинается с правильного выбора деятельности, им после прохождения различных сфер деятельности вручат трудовые книжки и заработную плату в настоящем Банке. Это не только придаст мероприятию особую значимость и реалистичность, но и покажет, что любой труд важен и ценен.



В прошлом году дети познакомились с профессиями мыловара, художника, экскурсовода, телеведущего, кондитера, сварщика, пожарного и другими, прошли мастер-классы и получили заветные призы.

Равнодушных не осталось.

Фото: Усадьба Кривякино

«Почаще проводите мероприятия для детей, все дети в городе, дома. Не всем доступны лагеря отдыха», — оставляли комментарии родители после прошлогоднего «Города профессий».

Родители с удовольствием наблюдали за своими увлеченными детьми, а дети с радостью участвовали во всех подготовленных активностях.


Фото: Усадьба Кривякино


В этом году ребят ждут такие профессии, как библиотекарь, страховой агент, хореограф, художник, программист, строитель, ювелир, штукатур, ортопед, мастер маникюра. Будут различные станции, например, «Планета детства» и «Финансовая грамотность».
Одной из активностей станет выставка детских рисунков на тему "Моя будущая профессия"


Фото: Усадьба Кривякино


Мероприятие будет проходить 1 июня 2024 года с 11:00 до 15:00 в культурном центре «Парк усадьбы Кривякино».

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Воробьёв: в России решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов
29 мая 2024, 18:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Широкая цифровая трансформация сделала удобнее жизнь миллионов россиян, в том числе жителей Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Кремле на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета под председательством Владимира Путина. В первую очередь глава региона упомянул социальную сферу.
«Важно отметить проактивную выплату социальных пособий и всё, что связано с помощью людям, и во время пандемии коронавируса, и сейчас. Выплаты приходят автоматически, без ненужной волокиты, заявлений и справок. В системе образования отмечу электронный дневник, электронный журнал. Записаться в школу сегодня можно, не выходя из дома. В здравоохранении – запись к врачу, телемедицина, цифровая медкарта. Технологии искусного интеллекта сегодня становятся нормой – чтение снимков, роботы, которые могут быстро дать важную информацию», – перечислил Воробьёв.
Он добавил, что в транспорте сегодня внедрены технологии, которые позволяют видеть расписание автобуса, грамотно организовать парковочное пространство.
«Отмечу и проекты благоустройства. Каждый год у нас в стране происходит обсуждение – жители голосуют за свой любимый город, за то, что хотят видеть в нём – парк, сквер или какое-то другое важное изменение. Всё это было сделано за четыре года. Важно, что решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов в нашей стране», – подчеркнул губернатор.
Воробьёв также заявил, что все массовые социальные услуги в Подмосковье, как и по всей России, переведены в электронный вид.

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#владимир путин
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Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии
29 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Семьи, потерявшие кормильца-участника СВО, смогут получать сразу две пенсии. Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин.
В документе говорится о том, что жены, лишившиеся супругов, которые проходили службу по призыву, участвовали в добровольческих формированиях или принимали участие в СВО на Украине, смогут получать дополнительную пенсию. Однако для этого есть условия. Россиянки могут получить её, если они не вступили во второй брак и ухаживают за детьми до 23 лет, также имеющими право на пенсию.

В свою очередь дети, получающие пенсию по потере родителя, продолжат её получать. Таким образом, выплаты будут осуществляться как матерям, так и их детям.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

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#владимир путин
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#военные
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Воробьёв объявил о переводе всех массовых социальных услуг в электронный вид
29 мая 2024, 18:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все массовые социальные услуги в Подмосковье, как и по всей России, переведены в электронный вид. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая в Кремле на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссий Госсовета.
Он напомнил, что в 2020 году президент Владимир Путин своим указом дал старт цифровой трансформации, направленной на улучшение жизни граждан, удобство и качество работы госорганов.
«На заседании Совета по нацпроектам вы, Владимир Владимирович, акцентировали, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи. В рамках нацпрограммы была проделана очень заметная, большая работа и регионами, и правительством при поддержке Минцифры. Хочу поблагодарить всех, в том числе наш парламент, который внимательно рассматривает и оперативно принимает законодательные инициативы. В результате за четыре года, уверен, каждый человек в нашей стране почувствовал изменения», – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что порталом госуслуг сегодня пользуются 115 млн. человек, то есть большая часть населения страны.
«Учитывая то, что только с 14 лет, получив паспорт, можно зарегистрироваться на портале, мы видим, что и старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно и региональные, и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги по вашему поручению мы перевели в электронный вид», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что электронное голосование стало удобным для миллионов граждан, особенно молодых. Это видно по активному участию в выборах.

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#владимир путин
#президент
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Путин запретил взыскивать долги с пенсий и доплат инвалидов
29 мая 2024, 18:03

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Долги с пенсий инвалидов, включая детей-инвалидов, а также доплат к этим пенсиям взыскивать запрещено. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов.
«С соцпенсии по инвалидности, федеральной и региональной доплате к пенсии не может взыскиваться долг», – сказано в тексте закона.

Кроме того, запрет на взыскание долгов распространяется и на выплаты к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета. До этого такая норма распространялась только на региональный уровень.

Ранее глава государства подписал законы об освобождении тяжелобольных осужденных по решению суда, о лимите на банковские переводы и о создании открытого реестра должников по алиментам.

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Возможный аналог YouTube представят в России этим летом
Депутат Горелкин: в России летом представят возможный аналог YouTube
29 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/anyaberkut

В России в конце июня представят аналог видеохостинга YouTube. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Он подчеркнул, что отечественная видеоплатформа будет представлена на комиссии Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

При этом Горелкин отметил, что это один из возможных аналогов. При этом стопроцентная замена платформы в настоящее время не разработана.

Депутат выразил мнение, что необходимо продолжать оказывать давление на иностранных хостинг-провайдеров. Принимаемые в настоящее время меры против нарушителей закона о «приземлении» недостаточны, поэтому нужно продолжать оказывать влияние на них, а также вводить запрет на распространение рекламы.

В заключение Горелкин отметил, что направил официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой подумать над введением новых мер воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.

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«Боюсь умирать»: эвтаназия 28-летней девушки из Нидерландов и неожиданный поступок ее бойфренда
Девушка с депрессией подверглась эвтаназии в Нидерландах: что известно
29 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/kieferpix

Жительница Нидерландов добровольно подвергла себя эвтаназии. Она страдала от депрессии и неоднократно обращалась к медикам с просьбой провести процедуру. О том, почему девушка решилась на уход из жизни, и почему ее молодой человек поддержал намерение расскажет редакция «Радио 1».

Девушка с депрессией подверглась эвтаназии в Нидерландах: что известно


29-летняя Зорайя из Нидерландов боролась с длительной депрессией на протяжении трех лет. Кроме того, она страдала аутизмом и агарофобией (боязнь общественных мест – прим.ред). Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка занималась спортом и не была одинока. Она жила в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками.

Примечательно, что решение об эвтаназии поддержали близкие и молодой человек Зорайи.

Именно он после ухода девушки из жизни написал в своих соцсетях пост о том, что те, кто называл намерения Зорайи блефом, теперь убедятся в своей неправоте. Этот поступок поверг в шок пользователей Сети, которые рассчитывали на то, что бойфренд будет скорбеть, вместо того, чтобы доказывать тот факт, что намерения девушки были серьезными.


Эвтаназия в Нидерландах


Нидерланды стали первой страной, легализовавшей эвтаназию. Такое решение власти приняли в 2002-м году. Это спровоцировало ожесточенные дебаты, в ходе которых противники процедуры выражали опасения насчет того, что психически нездоровые люди, не осознающие, что с ними произойдет, начнут требовать проведение процедуры.

Так, гражданка Нидерландов Зорайя тер Бик добилась своего – недавно отпраздновавшую 28-летие девушку отправили на эвтаназию. На смертельной манипуляции голландка настаивала в течение трех лет. При этом многие до последнего не верили, что это не фарс.


Что говорил психиатр, у которого наблюдалась Зорайя


Психиатр, у которой наблюдалась Зорайя, сообщила, что помочь девушке было невозможно.

«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет, — заявил врач.

Сама Зорайя опасалась смерти и рассказывала перед процедурой, что ее пугает неизвестность.
«Я немного боюсь умирать, потому что это абсолютная неизвестность. Мы действительно не знаем, что будет дальше — или там вообще ничего нет? Это-то и пугает», — делилась размышлениями девушка.

В детстве Зорайя хотела стать психиатром, однако так и не смогла окончить школу и начать карьеру из-за своих психологических проблем.

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Суд признал законным приговор экс-главе Минобороны ДНР Стрелкову
29 мая 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывшему главе Минобороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) оставили без изменений четырехлетний приговор по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом РИА Новости сообщили в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
«Приговор оставлен без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,– сказали в суде.

Так, приговор подлежит исполнению в ближайшее время, поскольку вступил в законную силу. В конце января Мосгорсуд назначил Стрелкову четыре года колонии общего режима с запретом администрирования сайтов на три года.

Стрелкову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в сети из-за двух публикаций в Telegram. Вину мужчина не признал. Задержали и арестовали бывшего главу Минобороны ДНР в июле прошлого года.

Ранее Стрелков служил в ФСБ, а в последнее время известен блогерской деятельностью.

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#россия
#суд
#игорь стрелков
#приговор
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В Ленинском округе построят школу с фасадами по мотивам компьютерной игры
29 мая 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Школа на 1250 мест с фасадами по мотивам компьютерной игры планируется в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Новую школу будут строить в в деревне Тарычево Ленинского городского округа.

«Новая современная школа на 1250 мест рассчитана на размещение 50 классов для учащихся от 6 до 17 лет. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит более 16 000 квадратных метров.Композиционно школа состоит из блоков переменной этажности — от 2 до 4 этажей, соединенных поочередно в единую зигзагообразную форму. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также вокруг школы будет благоустроена территория при помощи озеленения, зон отдыха и мест для проведения общешкольных мероприятий

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Аферисты создали более 200 сайтов для обмана желающих получить водительские права
29 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Мошенники хотят нажиться на тех, кто в свою очередь хочет незаконно получить водительские права. Злоумышленники развернули ради этого целую кампанию и создали более 200 сайтов-подделок. Об этом рассказал «Известиям» руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев.
По словам Лебедева, аферисты предлагают своим жертвам сделать документы быстро и надежно. Причем речь идет не только о правах на управление легковушкой, но и грузовиком, мотоциклом, а любителям экзотики и парусным судном. Под ударом находятся крупные города: Москва, Питер, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж и другие.

«Каждый ресурс создается и именуется под определенный город и называется определенной фейковой компанией. Например: «Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava» или «Для приобретения водительских прав в Волгограде, свяжитесь с компанией VolPrava», – сказал Лебедев.

Мошенники представляют себя солидной компанией, которая поможет получить нужную водительскую корочку «за три дня». А еще они якобы способны решать проблемы водителей, которых лишили прав. Преступники предлагают им сделать дубликат или даже поддельные права и другие варианты.

«Попадая на сайт, жертва сталкивается с социальной инженерией и маркетинговыми приемами. На ресурсах размещены статьи «Почему сдать на права с первого раза получается только у 5%» или «Почему получение прав самостоятельно через автошколу — мучительный процесс», а дальше пользователю рассказывают, как купить права быстро и с гарантией», – добавил Лебедев.

Если человек согласен на аферу, а аферой является уже само желание жульничать для получения прав, он отправляет заявку в «солидную компанию» с указанием ФИО и телефона. Кроме того, жертва самолично загружает свою фотографию и фотографию паспорта. Дальше горе-водителю говорят, что с ним свяжутся, но этого не происходит. Похищенные данные жулики могут использовать для оформления заёма или кредита.

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