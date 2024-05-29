Подмосковные школьники могут принять участие в конкурсе «Без срока давности»

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Учащиеся Подмосковья могут принять участие в конкурсе интерактивных фотоальбомов «Без срока давности». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийском онлайн-конкурсе интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» направлен на воспитание уважения к историческому прошлому среди молодёжи.
Победители и лауреаты конкурса получат дипломы, а их работы будут включены в специальный альбом.
Подать заявку на участие в конкурсе желающие могут до 1 октября 2024 года. Найти подробную информацию можно на официальном сайте проекта.
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«Конкурс проводится в рамках проекта «Без срока давности» и включает два этапа: отборочный и заключительный (федеральный). К участию принимаются индивидуальные или коллективные работы школьников, учащихся СПО и ВО», — поделились в пресс-службе.
Победители и лауреаты конкурса получат дипломы, а их работы будут включены в специальный альбом.
Подать заявку на участие в конкурсе желающие могут до 1 октября 2024 года. Найти подробную информацию можно на официальном сайте проекта.
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Мира Полтева