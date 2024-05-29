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Подмосковные школьники могут принять участие в конкурсе «Без срока давности»

29 мая 2024, 16:43
Фото: istockphoto / Motortion

Фото: istockphoto / Motortion

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Учащиеся Подмосковья могут принять участие в конкурсе интерактивных фотоальбомов «Без срока давности». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийском онлайн-конкурсе интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» направлен на воспитание уважения к историческому прошлому среди молодёжи.

«Конкурс проводится в рамках проекта «Без срока давности» и включает два этапа: отборочный и заключительный (федеральный). К участию принимаются индивидуальные или коллективные работы школьников, учащихся СПО и ВО», — поделились в пресс-службе.



Победители и лауреаты конкурса получат дипломы, а их работы будут включены в специальный альбом.

Подать заявку на участие в конкурсе желающие могут до 1 октября 2024 года. Найти подробную информацию можно на официальном сайте проекта.

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#онлайн
В Ленинском округе построят школу с фасадами по мотивам компьютерной игры
29 мая 2024, 17:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Школа на 1250 мест с фасадами по мотивам компьютерной игры планируется в Ленинском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Новую школу будут строить в в деревне Тарычево Ленинского городского округа.

«Новая современная школа на 1250 мест рассчитана на размещение 50 классов для учащихся от 6 до 17 лет. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит более 16 000 квадратных метров.Композиционно школа состоит из блоков переменной этажности — от 2 до 4 этажей, соединенных поочередно в единую зигзагообразную форму. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также вокруг школы будет благоустроена территория при помощи озеленения, зон отдыха и мест для проведения общешкольных мероприятий

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#подмосковье
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Аферисты создали более 200 сайтов для обмана желающих получить водительские права
29 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Мошенники хотят нажиться на тех, кто в свою очередь хочет незаконно получить водительские права. Злоумышленники развернули ради этого целую кампанию и создали более 200 сайтов-подделок. Об этом рассказал «Известиям» руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев.
По словам Лебедева, аферисты предлагают своим жертвам сделать документы быстро и надежно. Причем речь идет не только о правах на управление легковушкой, но и грузовиком, мотоциклом, а любителям экзотики и парусным судном. Под ударом находятся крупные города: Москва, Питер, Казань, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж и другие.

«Каждый ресурс создается и именуется под определенный город и называется определенной фейковой компанией. Например: «Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava» или «Для приобретения водительских прав в Волгограде, свяжитесь с компанией VolPrava», – сказал Лебедев.

Мошенники представляют себя солидной компанией, которая поможет получить нужную водительскую корочку «за три дня». А еще они якобы способны решать проблемы водителей, которых лишили прав. Преступники предлагают им сделать дубликат или даже поддельные права и другие варианты.

«Попадая на сайт, жертва сталкивается с социальной инженерией и маркетинговыми приемами. На ресурсах размещены статьи «Почему сдать на права с первого раза получается только у 5%» или «Почему получение прав самостоятельно через автошколу — мучительный процесс», а дальше пользователю рассказывают, как купить права быстро и с гарантией», – добавил Лебедев.

Если человек согласен на аферу, а аферой является уже само желание жульничать для получения прав, он отправляет заявку в «солидную компанию» с указанием ФИО и телефона. Кроме того, жертва самолично загружает свою фотографию и фотографию паспорта. Дальше горе-водителю говорят, что с ним свяжутся, но этого не происходит. Похищенные данные жулики могут использовать для оформления заёма или кредита.

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В Подмосковье 6 июня наградят победителей юбилейной акции «Сдай шины на Мегабак»
29 мая 2024, 16:40

Пресс-служба МинЖКХ МО

В здании правительства Московской области 6 июня наградят победителей акции «Сдай шины на Мегабак». Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Проект реализуется в регионе с 2019 года. Главная цель – увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки.
«Использованные шины относятся к IV классу опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью. При нагревании на солнце резина выделяет вредные вещества и может быстро воспламеняться. Однако в результате правильной переработки старых автопокрышек можно получить дорожное и спортивное покрытие или подошву для обуви», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как указали в министерстве, призом за первое место станет сертификат на 20 тыс. рублей на покупку шин. За второе можно получить 15 тыс. рублей, за третье – 10 тыс. рублей.
«Это десятая, юбилейная, акция. Конечно, мы её проведём торжественно. В этот раз все участники конкурса будут отмечены памятными призами и благодарностями. С каждым годом участников становиться всё больше и больше. Особенно радует то, что в конкурсе принимают участие дети и молодёжь. Это значит, что наше будущее в надёжных руках», – добавила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
Она поблагодарила жителей Подмосковья за вклад в развитие экономики замкнутого цикла.

Узнать о расположении пунктов приема покрышек в регионе можно на сайте. Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.

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#подмосковье
#московская область
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«В трусы не залазили»: Юрист прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже
Юрист Ерохин о досмотре школьниц в Воронеже: есть половая неприкосновенность
29 мая 2024, 16:29

Фото: iStock/stockbusters

Чиновники показали видео из школы Воронежа, где случился скандал из-за досмотра девочек перед ЕГЭ. Девочки рассказали, что им пришлось раздеваться до белья и проходить через металлодетектор. Некоторых, по их словам, ощупывали вручную. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Юрист Константин Ерохин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию со странным обыском, отметив, что школьным экзаменам придают слишком большой значение.

«Я считаю, что есть половая неприкосновенность человека, особенно детей. Это всего лишь экзамен, а люди делают вид, что это обыск в тюрьме. Для детей эта ситуация может быть травмирующей. Надо не досматривать детей как в СИЗО, а следить за ними, добавить человека, который будет ходить по рядам. В наше время тоже были экзамены, но никому в трусы не залазили. Провинность наступала только тогда, когда ты списывал», — сказал эксперт.

Специалист рассказал, что не может делать в отношении ученика проверяющий человек.

«Любое грубое, даже фамильярное обращение с ребенком нарушает права. Дети — это существа, еще не устоявшиеся в полной мере. А взрослые многие компенсируют свои комплексы. Нельзя трогать детей, повышать голос на них, нельзя досматривать телефон — можно только предложить показать, а смотреть нельзя. Нельзя разглашать сведения перед учениками, нельзя сравнивать в негативном ключе. Досмотр должен осуществляться человеком одного пола с тобой», — отметил юрист.

По мнению собеседника, для досматривающих должна быть специальная программа с блоком по психологии и социологии, чтобы не возникало никаких сомнительных и неприятных ситуаций, которые несомненно должны решаться на серьезном уровне.

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Омбудсмен Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова
29 мая 2024, 16:27

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала внимательно рассмотреть обращение бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, если оно поступит. Ранее военачальник был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Омбудсмен также планирует тщательно изучить аргументы суда в пользу его ареста, передаёт ТАСС. Она сообщила, что была удивлена таким решением, так как следствие просило о применении в отношении генерала меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее, Попов был заключён под стражу.

235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Ивана Попова на два месяца 17 мая. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как считают следователи, военачальник причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области. Генерал подал апелляцию на это решение.

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#рф
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В девяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные светофоры
29 мая 2024, 16:25

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники отремонтировали светофоры в 9 округах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мониторинг состояния светофоров проводится для комфорта и безопасности участников дорожного движения.

«Отремонтировали светофоры на дорогах в д. Глухово и с. Дмитровское в г.о. Красногорске, на ул. Школьной в Серебряных Прудах, ул. Советской в Щёлкове, проспекте Мира во Фрязине, ул. Фрунзе в Ступине, Новом бульваре и Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, ул. Пушкина в Луховицах и на ул. Жилинской в р.п. Андреевка г.о. Солнечногорска», — подчеркнули в министерстве.

Кроме этого, особое внимание в рамках мониторинга уделяется содержанию дорог и тротуаров, состоянию остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров.

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#светофор
#подмосковье
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В Подмосковье в этом году рассчитывают открыть более 60 зон для купания
29 мая 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

На территории Московской области в этом году планируют открыть более 60 проверенных зон для купания, как и в 2023-м.
Пока выдано восемь санитарно-эпидемиологических заключений, сообщила «Радио 1» начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Старкова.
«Работа только началась, поэтому пока у нас только восемь санитарно-эпидемиологических заключений. На сегодня к шести, выданным на территории Орехово-Зуевского городского округа, у нас прибавились две зоны, которые получили заключения о соответствии, – в Рузе и в Шатуре, обе – на базе санаторием. Но, думаю, с каждым днём их число будет нарастать. Работа продолжается. С начала жарких дней должны активизироваться владельцы пляжей. Им необходимо обращаться к нам за получением заключений на водоёмы, которые планируется использовать», – отметила собеседница «Радио 1».
По словам Старковой, безопасно купаться в Подмосковье можно только на пляжах, оборудованных в специально отведённых местах.
«Купаться в любом водоёме нельзя, так как это может привести к инфекционным и кишечным заболеваниям, аллергическим реакциям. Поэтому местные администрации определяют зоны отдыха, которые планируются к открытию. Выявляются владельцы, которые должны получить заключение. Но мы независимо от этого всё равно проводим мониторинг качества воды в местах, традиционно используемых населением, в течение всего купального сезона», – пояснила Старкова.
Она добавила, что сотрудники надзорного ведомства в обязательном порядке проверяют качество воды, соответствие водоёма гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям. Также исследуется качество песка на пляже.

Ольга Старкова добавила, что начиная с июня Роспотребнадзор по Московской области будет еженедельно размещать информацию о разрешённых для купания пляжах на своём официальном сайте.

И ещё – подмосковное управление Роспотребнадзора, а также сами владельцы пляжей, должны на протяжении всего летнего сезона мониторить соответствие мест для купания санитарным нормам.

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#роспотребнадзор
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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Актёра Алексея Панина* включили в список террористов
29 мая 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что в мае прошлого года в отношении Панина* было возбуждено уголовное дело за призывы в Сети к осуществлению террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России. Тогда МВД РФ объявило его в розыск.

В феврале этого года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Панина* по делу об оправдании терроризма. Наказание будет исполнено в случае самостоятельного прибытия или депортации актёра в Россию.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#актёр
#экстремизм
#терроризм
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Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из перечня иноагентов
29 мая 2024, 15:50

Фото: istockphoto/Zolnierek

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина*. Ранее он посчитал необоснованным отказ исключить его из реестра иноагентов.
Решением суда кассационная жалоба артиста оставлена без удовлетворения. Его обращение, в котором он указывал, что решение министерства юстиции признать его иноагентом является незаконным и необоснованным, рассматривала судебная коллегия.

Представитель пародиста Екатерина Зубань заявила, что решение министерства юстиции ущемляет права и свободы её клиента. Она указала, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика государственных органов, по её словам, не имеет отношения к политике.

Галкин* публично осудил спецоперацию в 2022 году и вместе с семьёй перебрался в Израиль. В сентябре того же года министерство юстиции РФ включило артиста в перечень иностранных агентов. С тех пор он выступает исключительно за пределами России.

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