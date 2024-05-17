В России планируют в 11-й раз провести акцию «Дети вместо цветов»

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Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» планируется провести в России в начале учебного года, акция будет проводится уже в одиннадцатый раз, принять в ней участие сможет любой желающий, сообщает пресс-служба организатора акции — благотворительного фонда «Алёша».
Суть акции состоит в том, чтобы вместо покупки букетов на 1 сентября передать часть денег на лечение тяжелобольных детей.
После акции фонд представит всю документацию о полученных и потраченных средствах. Более подробную информацию можно прочесть на сайте благотворительного фонда.
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«Решение об участии в акции обсуждает родительский комитет с родителями всех детей класса. Если класс присоединяется к акции, тогда комитет собирает добровольные пожертвования, причём каждый жертвует столько, сколько считает нужным. Часть этих денег идёт на покупку букета для учителя, а остальные переводятся в фонд «Алёша» на лечение ребёнка с самым срочным сбором», — говорится в сообщении.
После акции фонд представит всю документацию о полученных и потраченных средствах. Более подробную информацию можно прочесть на сайте благотворительного фонда.
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Лев Каштанов