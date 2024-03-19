«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах

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Ситуацию в приграничном городе Грайворон Белгородской области, который за последние несколько дней неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), местные жители в беседе с «Lenta.ru» назвали «городом в руинах».
«Весь город — это почти одни сплошные руины. Центр разбит, больницы. Дроны летают, скидывают [снаряды] на гражданские машины… С 12 марта начались бомбежки, люди стали садиться в машины и просто уезжать. И ничего не прекращается с того момента. Кто не успел выехать — пока находятся в городе, сидят в подвалах», – рассказала местная жительница Татьяна.
12 марта обстрелы продолжались весь день, не прекращаясь ни на минуту, а 14 марта это «стало вообще невыносимо», люди бежали из района, добавила она.
«Пока связь есть, договорились связываться два раза в день, не всегда с первого раза можно дозвониться. По Грайворонскому району постоянно лупят ракетами, БПЛА, это с 12 марта и днем, и ночью», – сообщила она.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь воздушных целей над Белгородом.
До этого Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».
17 марта снаряд попал в дом на улице Зареченской в Белгороде, в результате чего пострадали ребенок и 44-летний мужчина.
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Александр Климов