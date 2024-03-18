Силы ПВО уничтожили реактивный украинский БПЛА над Крымом

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Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский реактивный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Крымом, сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, в понедельник, 18 марта, около 21:30 по московскому времени украинские войска предприняли попытку совершить теракт по объекту на территории России с помощью БПЛА реактивного типа, но потерпели неудачу.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 17 марта силы ПВО сбили 35 беспилотников над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областями и Краснодарским краем.
До этого министр обороны Сергей Шойгу поручил установку на Черноморском флоте дополнительных средств для противодействия БПЛА.
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Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 17 марта силы ПВО сбили 35 беспилотников над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областями и Краснодарским краем.
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Александр Климов