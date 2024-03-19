Силы ПВО уничтожили восемь воздушных целей над Белгородом

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Силы противовоздушной обороны поразили восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Градков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. По словам губернатора, в Белгороде из-за падения обломков были повреждены крыши двух промышленных зданий. Кроме того, выбиты окна в здании медицинского учреждения.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».
17 марта снаряд попал в дом на улице Зареченской в Белгороде, в результате чего пострадали ребенок и 44-летний мужчина.
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Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа и семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».
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Александр Климов