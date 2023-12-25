Поставить близких на первый план: гороскоп для всех с 25 по 31 декабря

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27 декабря состоится Полнолуние в Раке. Важно быть отзывчивыми и прислушаться к интуиции. На этой неделе надо уделить внимание семье. На первый план желательно поставить близких людей и семейные ценности. Благоприятно создавать уют дома. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака:
Овну захочется взяться за масштабный проект. Он почувствует, как его уважение и авторитет возрастают.
У Тельца пробудятся романтические чувства, он будет производить своим обаянием неизгладимое впечатление.
Близнецов ждут знакомства с влиятельными и интересными людьми. Хорошее время для публичных выступлений и учёбы.
Рак испытает потребность оказать помощь близким людям. Он будет добрым от души.
Льву надо совершать красивые поступки и демонстрировать свои лучшие качества.
Деве нужно назначать только нужные и важные встречи, а пустые разговоры лучше исключить.
Весам не нужно лениться. Им важно проявить трудолюбие и работоспособность. Успех ждёт в любовной сфере.
Скорпион многое успеет сделать, его инициативу поддержат. Он сможет одержать важную для него победу.
У Стрельца откроются новые перспективы. Ему надо ответственно ко всему подходить и правильно распределить своё время и приоритеты.
Козерогу могут предложить повышение на работе. Он внимательно отнесётся к новому предложению и заключит выгодное соглашение.
Водолею важно побыть меценатом и поучаствовать в благотворительности. Общечеловеческие ценности и гуманизм найдёт отклик в его душе.
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Овну захочется взяться за масштабный проект. Он почувствует, как его уважение и авторитет возрастают.
Близнецов ждут знакомства с влиятельными и интересными людьми. Хорошее время для публичных выступлений и учёбы.
Рак испытает потребность оказать помощь близким людям. Он будет добрым от души.
Льву надо совершать красивые поступки и демонстрировать свои лучшие качества.
Деве нужно назначать только нужные и важные встречи, а пустые разговоры лучше исключить.
Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения
Весам не нужно лениться. Им важно проявить трудолюбие и работоспособность. Успех ждёт в любовной сфере.
Скорпион многое успеет сделать, его инициативу поддержат. Он сможет одержать важную для него победу.
У Стрельца откроются новые перспективы. Ему надо ответственно ко всему подходить и правильно распределить своё время и приоритеты.
Козерогу могут предложить повышение на работе. Он внимательно отнесётся к новому предложению и заключит выгодное соглашение.
Водолею важно побыть меценатом и поучаствовать в благотворительности. Общечеловеческие ценности и гуманизм найдёт отклик в его душе.
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Екатерина Шмакова