Госдума: Иностранные игрушки не должны закупать в детские сады

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Депутат Госдумы Мария Бутина выразила обеспокоенность закупками иностранных игрушек для детских садов в рамках государственного заказа. Она считает, что такие игрушки могут содержать нежелательные элементы или пропаганду, которая не соответствует российским ценностям, пишет ТАСС.
По мнению Бутиной, родители имеют право покупать своим детям любые игрушки, которые им нравятся. Однако государство не должно закупать игрушки, которые могут нанести вред детям или противоречить российским законам и традициям.
Бутина считает, что необходимо доработать ГОСТ для детских игрушек, чтобы обеспечить их безопасность и соответствие российским ценностям. Она также предложила создать специальный орган, который будет контролировать качество и безопасность игрушек, поступающих в детские сады.
В последнее время все больше внимания уделяется качеству и безопасности игрушек, которые продаются в России. В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за оборотом детских товаров. В 2021 году Роспотребнадзор проверил более 100 тыс. детских товаров. В результате проверок было выявлено более 7 тыс. нарушений. Наиболее распростран`нными нарушениями были: несоответствие игрушек требованиям ГОСТа, наличие в игрушках вредных веществ, неправильная маркировка игрушек.
Роспотребнадзор также выявил ряд иностранных игрушек, которые содержали элементы пропаганды насилия или нетрадиционных сексуальных отношений. Такие игрушки были запрещены к продаже в России.
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Бутина считает, что необходимо доработать ГОСТ для детских игрушек, чтобы обеспечить их безопасность и соответствие российским ценностям. Она также предложила создать специальный орган, который будет контролировать качество и безопасность игрушек, поступающих в детские сады.
Роспотребнадзор также выявил ряд иностранных игрушек, которые содержали элементы пропаганды насилия или нетрадиционных сексуальных отношений. Такие игрушки были запрещены к продаже в России.
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Сергей Калугин