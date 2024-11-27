Госдума обсудит отмену платы за среднее профессиональное образование

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что среднее профессиональное образование в России должно стать бесплатным. Об этом он сообщил журналистам перед «Правительственным часом», который пройдет в Госдуме в среду, передает РИА Новости.
На заседании планируется обсудить вопросы коммерциализации среднего технического образования: в некоторых регионах доля платных образовательных учреждений уже превышает 50%.
Володин отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава Минпросвещения и другие представители власти.
Также будут обсуждаться вопросы, связанные с отменой необходимости сдачи ОГЭ для поступления в средние профессиональные учреждения. По его мнению, это позволит учащимся быстрее получить востребованные рабочие специальности и устранить кадровый дефицит.
Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты будут настаивать на бесплатном обучении, чтобы образование стало доступным для всех.
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Володин отметил, что на заседании выступят министр труда, заместитель министра экономического развития, глава Минпросвещения и другие представители власти.
Также будут обсуждаться вопросы, связанные с отменой необходимости сдачи ОГЭ для поступления в средние профессиональные учреждения. По его мнению, это позволит учащимся быстрее получить востребованные рабочие специальности и устранить кадровый дефицит.
Председатель Госдумы подчеркнул, что депутаты будут настаивать на бесплатном обучении, чтобы образование стало доступным для всех.
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Мария Моисеева