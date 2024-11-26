В школы Ленинского округа пришли работать более 180 новых учителей

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Штат учителей Ленинского городского округа с нового учебного года пополнился 183 новыми педагогами, из них 77 человек — молодые специалисты, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наибольшее количество новых педагогов — это учителя самых востребованных специальностей: русский язык и литература, математика, а также учителя начальных классов. По этим трём профилям на работу принята почти половина новых сотрудников — около 90 человек. Еще 50% — учителя других предметов», — сказал замглавы Ленинского городского округа Иван Гетман.Он также сообщил, что 55% новых учителей работают в школах-новостройках: образовательном центре «Лидер» в поселке Боброво и корпусе Бутовской школы № 1 в жилом корпусе «Южная Битца».
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