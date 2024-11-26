Госдума в первом чтении одобрила переименование Ростова в Ростов Великий

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Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому старинный город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий. Такое решение было принято единогласно.
Документ был внесён на рассмотрение нижней палаты российского парламента в конце августа нынешнего года. Авторы инициативы оправдывали необходимость переименования тем, что такое название города уже прочно вошло в историографический и общественный обиход.
По его словам, инициатива переименования исходит от самих горожан, а губернатор Михаил Евраев, областное правительство и парламентарии её поддержали.
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«В сознании жителей Ростова и всей России город всегда был, есть и будет Ростовом Великим», — сказал заместитель председателя Ростовской областной думы на пленарном заседании.
По его словам, инициатива переименования исходит от самих горожан, а губернатор Михаил Евраев, областное правительство и парламентарии её поддержали.
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Александр Бойцов