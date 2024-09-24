Госдума одобрила компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате увольняющемуся сотруднику компенсации за неиспользованные отгулы. Соответствующая информация опубликована на сайте ГД.
Данный законопроект предлагает использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. В Думе отметили, что этот день можно будет прибавить к основному отпуску.
В случае увольнения работник, который его не использовал, получает компенсацию в виде повышенной оплаты труда. Уточняется, что нововведения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, который затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В случае увольнения работник, который его не использовал, получает компенсацию в виде повышенной оплаты труда. Уточняется, что нововведения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, который затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова