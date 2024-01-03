Юристы рассказали о выплатах работающим в праздники россиянам

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Россиянам, работающим в новогодние праздники, полагаются дополнительные выплаты. Об этом в беседе с RT рассказали адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярму и юрист, общественный деятель Наталья Вайнберг.
Согласно Трудовому кодексу, за работу в праздничные дни работник должен получить оплату в двойном размере.
Ярмуш подчеркнула, что в случае, если работнику не нужна двойная оплата труда, он может выбрать отгул.
Также она отметила, что к работе в праздничные дни нельзя привлекать беременных и несовершеннолетних, даже если они дают своё согласие.
При этом есть категории граждан, доступных к привлечению к работе, но которые могут отказаться от этого: люди с инвалидностью, женщины с детьми до трёх лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие в одиночку ребёнка, не достигшего возраста 14 лет; сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не исполнилось 14 лет.
Кроме того, собеседница RT добавила, что трудовая инспекция имеет право наложить штраф на работодателя, который не выплатил сотруднику двойную зарплату или не дал отгул.
Юрист Наталья Вайнберг сообщила, что работодатель должен получить письменное согласие от работника, а также издать приказ, прежде чем привлекать сотрудника к выполнению своих обязанностей в праздничные дни.
Специалист подчеркнула, что при графике работы 5/2 в январе этого года 17 рабочих дней. Если сотрудник полностью отработал все эти дни, он получает целый оклад. Если несколько, то за каждый день выплачивается 1/17 оклада.
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Ярмуш подчеркнула, что в случае, если работнику не нужна двойная оплата труда, он может выбрать отгул.
При этом есть категории граждан, доступных к привлечению к работе, но которые могут отказаться от этого: люди с инвалидностью, женщины с детьми до трёх лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие в одиночку ребёнка, не достигшего возраста 14 лет; сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не исполнилось 14 лет.
Кроме того, собеседница RT добавила, что трудовая инспекция имеет право наложить штраф на работодателя, который не выплатил сотруднику двойную зарплату или не дал отгул.
Юрист Наталья Вайнберг сообщила, что работодатель должен получить письменное согласие от работника, а также издать приказ, прежде чем привлекать сотрудника к выполнению своих обязанностей в праздничные дни.
Специалист подчеркнула, что при графике работы 5/2 в январе этого года 17 рабочих дней. Если сотрудник полностью отработал все эти дни, он получает целый оклад. Если несколько, то за каждый день выплачивается 1/17 оклада.
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Анастасия Чинкова