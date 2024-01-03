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Юристы рассказали о выплатах работающим в праздники россиянам

03 января 2024, 12:49
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россиянам, работающим в новогодние праздники, полагаются дополнительные выплаты. Об этом в беседе с RT рассказали адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярму и юрист, общественный деятель Наталья Вайнберг.
Согласно Трудовому кодексу, за работу в праздничные дни работник должен получить оплату в двойном размере.

Ярмуш подчеркнула, что в случае, если работнику не нужна двойная оплата труда, он может выбрать отгул.


Также она отметила, что к работе в праздничные дни нельзя привлекать беременных и несовершеннолетних, даже если они дают своё согласие.

При этом есть категории граждан, доступных к привлечению к работе, но которые могут отказаться от этого: люди с инвалидностью, женщины с детьми до трёх лет, родители детей-инвалидов, матери и отцы, воспитывающие в одиночку ребёнка, не достигшего возраста 14 лет; сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не исполнилось 14 лет.

Кроме того, собеседница RT добавила, что трудовая инспекция имеет право наложить штраф на работодателя, который не выплатил сотруднику двойную зарплату или не дал отгул.

Юрист Наталья Вайнберг сообщила, что работодатель должен получить письменное согласие от работника, а также издать приказ, прежде чем привлекать сотрудника к выполнению своих обязанностей в праздничные дни.

Специалист подчеркнула, что при графике работы 5/2 в январе этого года 17 рабочих дней. Если сотрудник полностью отработал все эти дни, он получает целый оклад. Если несколько, то за каждый день выплачивается 1/17 оклада.

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У маленькой панды из Московского зоопарка появилось имя
Собянин: маленькую панду из Московского зоопарка назвали Катюшей
03 января 2024, 11:27

Фото: istock / Hung_Chung_Chih

Малышку-панду из Московского зоопарка, которая родилась несколько месяцев назад, назвали Катюшей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что имя было выбрано с помощью опроса на «Активном гражданине». По данным городского главы, в голосовании приняли участие более 380 тыс. человек.

«С каждым днем малышка становится более крупной, сильной и активной: смотрит, изучает все вокруг, принюхивается к запахам», — написал мэр Москвы.
У Катюши уже выросли молочные зубы, ее вес составляет 8,67 килограмма, а рост с хвостом — 79,5 сантиметра.

До этого стало известно, какие питомцы живут дома у белорусского президента Александра Лукашенко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Психолог Дугенцова рассказала, как провести каникулы с пользой для ребёнка
Психолог Дугенцова: ребёнок должен чаще гулять на каникулах и соблюдать режим
03 января 2024, 11:06

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Новогодние праздники – отличная возможность провести время с ребёнком. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с NEWS.ru поделилась с родителями советами о том, как сделать каникулы полезными для детей.
По её словам, стоит отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. Это позволит весело провести время, укрепит иммунитет и наладить отношения между родителями и детьми.

Вместе с тем, важно, чтобы программа досуга была максимально насыщенной, поэтому, помимо прогулки, можно отправиться в кино или покататься на коньках.

Также собеседница NEWS.ru призвала родителей контролировать режим дня детей, чтобы потом у них не возникло проблем с тем, чтобы вовремя проснуться в школу или детский сад.

Дугенцова подчеркнула, что стоит уделить внимание нахождению ребёнка у компьютера. Не стоит позволять пользоваться гаджетами более двух часов в день.

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#дети
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#новый год
#семья
#досуг
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Россиянам напомнили об индексации социальных выплат в 2024 году
Депутат Бессараб напомнила, какие социальные выплаты проиндексируют в 2024 году
03 января 2024, 11:03

Фото: IStock/Oleg Elkov

С 1 января 2024 года вступили в силу несколько изменений и нововведений в социальной сфере. В новом году в России повысят МРОТ, пособия по беременности и родам, а также выплаты за нетрудоспособность. Подробнее об этом «Радио 1» рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В 2024 году по поручению президента минимальный размер оплаты труда повысят на 10%, общее увеличение с начала января составит 18,5%, напомнила депутат. Изменение коснётся почти пяти млн человек.

От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, отметила Светлана Бессараб.
«Предельный размер пособия по беременности и родам поднимут с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. А выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих матерей составят максимум 49 тысяч рублей в месяц», — добавила депутат.
После индексации на 7,5% 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребёнка — 833,8 тысячи.

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#выплаты
#мрот
#пособия
#депутат
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Врач Утюмова раскрыла, как избежать переедания в новогодние праздники
Врач Утюмова: переедание напрямую связано с эмоциональным состоянием
03 января 2024, 10:29

Фото: iStock/Tat'yana Andreyeva

В новогодние праздники важно правильно организовать режим питания, чтобы избежать переедания. Как это правильно сделать в беседе с RT рассказала врач-гастроэнтеролог, специалист компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.
Она подчеркнула, что переедание возникает на фоне особого эмоционального состояния. У людей наступление нового года ассоциируется с началом нового этапа, завершением старых дел, расслаблением и радостью. Чтобы вознаградить себя за проделанную за год работу многие предпочитают вкусно поесть. Изобилие разнообразных блюд, которыми полон новогодний стол, призывает людей попробовать всё и сразу, что влечёт за собой превышение нормы потребляемых калорий.

Утюмова убеждена, что насладиться вкусной едой в новогодние выходные можно и без вреда для здоровья.

Для этого важно тщательнее следить за собственным состоянием. В первую очередь, необходимо чётко понимать, когда действительно настало чувство голода. Блюда стоит употреблять небольшими порциями, чтобы попробовать как можно больше блюд без переедания.

Также собеседница RT призвала заменить алкогольные напитки безалкогольными, чтобы избежать обострения хронических заболеваний и переизбытка набранных калорий. Лучше всего к праздничному столу подойдёт пунш на основе яблочного сока или глинтвейн на виноградном соке.

Кроме того, Утюмова призвала заниматься спортом, например, кататься на коньках и лыжах. Также для поддержания тонуса помогут прогулки.

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#напитки
#еда
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Учёные разгадали тайну смертей первооткрывателей гробницы Тутанхамона
03 января 2024, 10:04

Фото: istockphoto/JoseIgnacioSoto

Ровно сто лет назад британские археологи вскрыли саркофаг, в котором покоился великий Тутанхамон. Сразу вслед за этим последовала череда загадочных смертей, которая известна как «проклятие фараона». Объяснить таинственную гибель людей учёные смогли только сейчас.
Британский исследователь-любитель Говард Картер на деньги богача Джорджа Герберта, графа Карнарвона, организовал археологическую экспедицию в Луксор, в котором и была обнаружена знаменитая гробница, сообщает РИА Новости. Гробницу раскопали и очистили от многовекового мусора и грязи. Вскрывал её Картер один, так как лорд Карнарвон неожиданно скончался. По официальной версии — от заражения крови. Неудачно порезался бритвой на месте комариного укуса.

У английской писательницы Марии Корелли совсем другая версия. По её словам, самое жестокое наказание ждёт того, кто войдёт в гробницу. Похожей версии придерживался и сэр Артур Конан Дойл, который был не только автором Шерлока Холмса, но и известным мистиком и спиритуалистом. По его мнению, лорда Карнарвона убили некие «элементали», созданные египетскими жрецами для охраны усыпальницы фараона. По страницам газет тех лет стали гулять истории о пророческой надписи на стене саркофага, якобы угрожавшей смертью каждому, кто приблизится к Тутанхамону.



Картер возмущался этим, говоря, что такое открытие должно вызывать научный интерес, а не первобытный суеверный страх. Тем не менее, в течение следующих пяти лет при странных обстоятельствах скончались ещё несколько человек, имевших отношение к открытию. Среди них, например, египетский принц Али Камель Фахми Бей, помогавший экспедиции, рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, археолог Артур Мейс, секретарь самого Говарда Картера Ричард Бартелл.

Учёные детально изучили надписи на гробнице фараона и не нашли там никаких намёков на «проклятие расхитителям». После более тщательного расследования исторических фактов выяснилось, что египетского принца из ревности застрелила его собственная жена, а рентгенолог Дуглас-Рейд получил слишком большую дозу облучения. Лорд Карнарвон скорее всего умер от микроскопических грибков Aspergillus, которые охотнее всего растут и размножаются как раз в склепах и усыпальницах.

Остаётся добавить, что археолог Говард Картер дожил до 64 лет и скончался от рака. Сержант Ричард Адамсон, круглосуточно охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982 года и отошёл в мир иной едва ли не в столетнем возрасте. Как шутили некоторые исследователи, проклятие оказалось для них довольно благотворным.

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#египет
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Россиянам рассказали, как правильно подобрать коньки
03 января 2024, 09:53

Фото: iStock/FXQuadro

Правильный подбор коньков крайне важен для комфортного катания детей и взрослых. Специалист Яна Матлаш рассказала RT, что нужно учитывать при выборе коньков.
По её словам, важно правильно определиться с размером, поскольку он может отличаться от размера обычной обуви. Для этого необходимо примерить несколько пар на тёплые носки, а затем определить, в какой ноги чувствуют себя комфортнее.

При замере необходимо сдвинуть ногу назад, плотно прижав её к заднику. Пальцы должны слегка касаться ботинка, но не упираться в него. Если же они упираются, следует взять на размер больше.

Также эксперт RT посоветовала обращать внимание на жёсткость. Так, слишком жёсткие коньки позволяют стабильно стоять на льду, но и требуют большей силы и навыков для контроля. Мягкие, в свою очередь, удобнее, но на высоких скоростях становятся менее управляемыми.

Следует внимательно отнестись и к лезвиям. Они должны быть острыми и хорошо закреплёнными. А сталь, из которой они изготовлены, должна быть высокого качества, поскольку это напрямую влияет на срок службы и производительность коньков.

Матлаш призвала отдавать предпочтение конькам из натуральной кожи и высококачественных синтетических материалов, поскольку это обеспечит хорошую вентиляцию и отвод влаги, предотвращая перегрев и потливость стопы.

По завершении катания коньки необходимо протереть и высушить. Хранить их важно в сухом и хорошо вентилируемом месте. Периодически необходимо обрабатывать ботинки специальной водоотталкивающей пропиткой и затачивать лезвия.

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#каток
#коньки
#спорт
#зима
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Илон Маск сообщил о самой большой проблеме человечества
Илон Маск: демографический коллапс является самой большой проблемой человечества
03 января 2024, 06:52

Фото: istockphoto/mikiell

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выразил мнение о том, что демографический коллапс представляет собой одну из самых острых проблем, с которыми сталкивается человечество.
Он высказал свою точку зрения в социальных сетях, отреагировав на информацию о рекордно низком уровне рождаемости в некоторых странах.

Ранее Маск предупреждал, что год 2024 может оказаться еще более неординарным, чем предыдущие. Он заявил об этом в ответ на вопрос пользователя о том, что ожидать после «четырех лет безумия».

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#сша
#маск
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В Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество россиянка
La Nacion: в Аргентине задержана разыскиваемая за мошенничество россиянка
03 января 2024, 05:36

Фото: iStock/Thomasaf

Полиция в Аргентине задержала Людмилу Авдохину, россиянку, преследуемую на родине по обвинениям в мошенничестве на сумму в 100 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в газете La Nacion.
Суд в ближайшее время рассмотрит ее дело и примет решение о возможной экстрадиции в Россию. На родине Авдохина занимала должность директора агентства недвижимости. Обвинения в ее адрес связаны с предполагаемым присвоением средств клиентов.

Авдохина вместе с мужем, дочерью и свекровью прибыла в Аргентину в начале 2023 года. Они часто меняли место жительства в попытке затруднить выявление их местонахождения.

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Названо количество мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь

В Петербурге и Москве в новогоднюю ночь прошли массовые задержания мигрантов
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#дед мороз
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Стали известны главные события в развитии Петербурга в 2023 году
02 января 2024, 20:07

Фото: iStock/encrier

Общественная палата Санкт-Петербурга составила рейтинги основных событий в городе в 2023 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что к главным событиям в развитии города Общественная палата Санкт-Петербурга причислила строительство, реконструкцию и ввод более семидесяти социальных объектов.

«Приоритет социальной сферы – это в Петербурге всегда было главным. Скажем, общественные пространства. Мне особенно нравится Смоленский мост на замену Орловскому тоннелю. Но, в отличие от тоннеля, этот проект точно будет реализован, потому что о нем уже доложили президенту», — приводит «Петербургский дневник» слова заместителя председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга Георгия Абелева.
По информации источника, большинство горожан заявляли о том, как много делается именно в этом направлении.

Ранее сообщалось, что число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году.

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