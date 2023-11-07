Пентагон, Минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить помощь Украине

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Главы американских ведомств призвали конгресс одобрить бюджетную помощь Киеву на 11,8 млрд долларов. Об этом сообщили в минфине США.
Ранее сообщалось, что группа сенаторов-республиканцев требует изменений в миграционной политике, в том числе отказа от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов.
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