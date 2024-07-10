Госдума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми

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Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о семейной налоговой выплате, который позволит вернуть часть уплаченного подоходного налога. Об этом информирует ТАСС.
Согласно новому закону, будет установлена ежегодная выплата работающим родителям, которые имеют 2 и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в месте проживания россиян. Уточняется, что сумма выплаты будет равна 7 из 13% уплаченного ими подоходного налога.
Выплата будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей за налоговый период. Средний доход за месяц поделят на количество членов семьи. Заявление на получение выплаты можно будет подать в период с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был уплачен НДФЛ.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому со следующего года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
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Выплата будет рассчитываться исходя из всей суммы доходов родителей за налоговый период. Средний доход за месяц поделят на количество членов семьи. Заявление на получение выплаты можно будет подать в период с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был уплачен НДФЛ.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому со следующего года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
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Екатерина Коршунова