Подмосковье стало вторым в рейтинге эффективности реализации промполитики

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Рейтинг составлен Минпромторгом. Его результаты представлены на площадке выставки «ИННОПРОМ-2024». Награду вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«Московская область уже три года подряд входит в тройку рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах страны. При этом второй год подряд Подмосковье – на втором месте. Это высокая и важная оценка работы правительства региона. В регионе создана развитая инфраструктура для бизнеса. Это более 90 индустриальных площадок, созданных для работы предприятий: ОЭЗ, индустриальные парки и технопарки», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Кроме того, по её словам, в Подмосковье приняты меры поддержки предпринимателей. А для их комфортной работы запущен новый онлайн-сервис «Путь инвестора». Он позволяет упростить процесс реализации проектов для инвесторов и увеличить скорость их запуска.
Зампред добавила, что в результате такого подхода к ведению промышленной политики в Подмосковье реализуется 313 проектов технологического суверенитета в разных областях промышленности. 107 таких проектов уже запущено.
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Лора Луганская