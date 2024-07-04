Госдума приняла закон о повышении военных пенсий

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Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Это следует из документа, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Выплаты будут повышены с начала октября. Эта мера стала ответной на ежегодное повышение индекса потребительских цен.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты увеличатся минимум на 1300 рублей. Программа коснется около 7,87 млн россиян. Это число может увеличиться, поскольку члены совета рассчитывают на возвращение в профессии опытных специалистов в возрасте, которых могла не устраивать их заработная плата.
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Олег Дикий