Госдума приняла закон о повышении военных пенсий

В летний зной всегда хочется чего-то легкого, но при этом вкусного. Арбуз — это ягода, которую любят все, но она может быть не только сладкой закуской. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие необычные сытные салаты можно приготовить из арбуза.