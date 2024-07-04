Принят закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать поездки за рубеж

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому российские депутаты и сенаторы обязаны согласовывать с руководством свой выезд за пределы страны. В противном случае их полномочия будут досрочно прекращены.
Указанный закон обязывает членов российского парламента согласовывать выезды за рубеж с руководством, кроме случаев, когда они отправляются в служебную командировку, передаёт RT. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поддержал предлагаемые изменения в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ», дополняемый нормой об обязательстве парламентариев согласовывать выезд за границу.
Порядок и сроки такого согласования определят советы верхней и нижней палат парламента. Поясняется, что указанные меры позволят повысить уровень безопасности государственно важной информации, а также создать дополнительные гарантии для защиты депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств.
Читайте также:
Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ
Госдума увеличила пенсии россиянам: размер выплат и как получить надбавку
Госдума планирует ужесточить контроль за мигрантами
Александр Бойцов