Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

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Совет Федерации одобрил закон о возврате со следующего года индексации пенсий пенсионерам, которые продолжают работать. Об этом сообщает РИА Новости.
Планируется, что соответствующее решение коснется около 7,87 млн россиян. Данное решение, по мнению политиков, позволит вернуть в экономику страны опытные кадры. Примечательно, что индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам прекратили в 2016 году.
В текущем году глава российского выступления Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ поручил ее возобновить. Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы сообщила, что пенсии в России после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.
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