Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям

Фото: iStock/Mauro-Matacchione
Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.
В пояснительной записке говорится, что в Госдуму поступают многочисленные обращения, касающиеся запрета розничной продажи несовершеннолетним энергетиков. До введения ограничений подростки могли абсолютно свободно покупать напитки и употреблять их в неограниченных количествах, что наносит серьёзный вред здоровью, в частности, сердечно-сосудистой системе.
С введением правил, которые вступят в силу 1 марта 2025 года, продавцы смогут отказывать в продаже энергетика лицу, чьё совершеннолетие находится под вопросом, а также при непредоставлении документа, позволяющего установить возраст покупателя.
Ранее в беседе с ТАСС первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина уточняла, что вред энергетических напитков доказан клинически. Они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и иных заболеваний.
Читайте также:
Милонов призвал увеличить надпись о вреде на энергетиках
ФАС Ингушетии запретила маркировать энергетики знаком «халяль»
Девушка впала кому из-за энергетика в Московской области
С введением правил, которые вступят в силу 1 марта 2025 года, продавцы смогут отказывать в продаже энергетика лицу, чьё совершеннолетие находится под вопросом, а также при непредоставлении документа, позволяющего установить возраст покупателя.
Ранее в беседе с ТАСС первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина уточняла, что вред энергетических напитков доказан клинически. Они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и иных заболеваний.
Читайте также:
Милонов призвал увеличить надпись о вреде на энергетиках
ФАС Ингушетии запретила маркировать энергетики знаком «халяль»
Девушка впала кому из-за энергетика в Московской области
Анастасия Чинкова