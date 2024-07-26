ФАС Ингушетии запретила маркировать энергетики знаком «халяль»

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Управление ФАС по Республике Ингушетия запретило «Московской пивоваренной компании» маркировать энергетические напитки знаком качества «халяль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ФАС обнаружила нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компании. Они заключаются в том, что на банке напитков указана информация, вводящая потребителей в заблуждение относительно свойств товара.
В ведомстве подчеркнули, что энергетики наносят вред здоровью, поэтому они не могут считаться халяльными. Также использование такой маркировки даёт владельцу энергетиков «Gorilla»преимущество перед конкурентами.
За допущенное нарушение в маркировки компанию ждёт штраф.
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В ведомстве подчеркнули, что энергетики наносят вред здоровью, поэтому они не могут считаться халяльными. Также использование такой маркировки даёт владельцу энергетиков «Gorilla»преимущество перед конкурентами.
За допущенное нарушение в маркировки компанию ждёт штраф.
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Анастасия Чинкова