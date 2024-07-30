Милонов призвал увеличить надпись о вреде на энергетиках

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил маркировать энергетики, тонизирующие батончики и другие похожие продукты предупреждающими надписями о потенциальном вреде здоровью большего размера.
По его инициативе, такие надписи должны занимать не менее 20-30% от площади упаковки.
Депутат пояснил, что подобные продукты вызывают у людей различные заболевания и являются потенциально опасными для здоровья.
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал такую инициативу, отметив, что заметная маркировка о вреде, в частности, энергетиков может помочь оградить подростков от их потребления.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал ввести «Первосентябрьский капитал», в рамках которого на каждого ребёнка школьного возраста будет выделятся выплата в размере 25% от средней зарплаты по региону.
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Депутат пояснил, что подобные продукты вызывают у людей различные заболевания и являются потенциально опасными для здоровья.
«Прошу рассмотреть вопрос об обязательной маркировке подобных продуктов предупреждающими надписями о потенциальном вреде здоровью, которые будут занимать не менее 20-30% от площади упаковки наподобие предупреждающих надписей на сигаретных пачках и алкогольной продукции», — приводит RT соответствующее обращение Милонова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал такую инициативу, отметив, что заметная маркировка о вреде, в частности, энергетиков может помочь оградить подростков от их потребления.
«Снизить потребление маркировка вряд ли сможет, по крайней мере у взрослого. Поэтому в этом отношении маркировка преследует только воспитательные цели. Вероятно, что родители не дадут своим детям энергетик либо батончик, потому что там написано о вреде. По крайней мере, детей мы в этом смысле обезопасим», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Леонов.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал ввести «Первосентябрьский капитал», в рамках которого на каждого ребёнка школьного возраста будет выделятся выплата в размере 25% от средней зарплаты по региону.
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Мелисса Тимофеева