Госдума приняла закон о защите прав соседей при посуточной сдаче квартир

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Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, запрещающий посуточно сдавать жилье, если это вызывает неудобство соседей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.
Новый закон обязует собственника жилья при сдаче его в аренду посуточно соблюдать права и интересы соседей. То есть теперь ответственность за шум и беспорядки будут нести не только съемщики, но и сам арендодатель, пояснил первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Также арендатор, сдающий посуточно жилье, обязан будет соблюдать правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Кроме того, теперь посуточная аренда будет возможна только если арендатор оборудовал жилье счетчиками.
Закон вносит изменения в 30 статью Жилищного кодекса и разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который весной 2023 года запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу. Поводом к изменениям стала жалоба жителя Пскова, которому запретили сдавать его квартиру. На него в суд пожали соседи, которым не понравилось, что он сдавал квартиру в аренду.
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Также арендатор, сдающий посуточно жилье, обязан будет соблюдать правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Кроме того, теперь посуточная аренда будет возможна только если арендатор оборудовал жилье счетчиками.
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Ювелина Бернст