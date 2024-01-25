В России аренда квартир выросла в цене на 18–24%

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Число активных объявлений об аренде квартир в российских городах резко сократилось.
Об этом сказано в исследовании аналитического центра «ДОМ.РФ», пишут «Известия» 25 января. По состоянию на 1 января 2024 года предложений было 44 тысяч. Что почти в 2 раза ниже уровня трех минувших лет. При этом спрос на съемное жилье растет, а цены увеличиваются.
Эксперты отмечают, что в 2023 году квартиры стали сдавать быстрее. Но в условиях ограниченного выбора и ухода с рынка жилья наиболее привлекательных лотов аренда жилья в 2023 году сильно подорожала.
К примеру, в Москве средняя ставка аренды увеличилась на 40% за год, достигнув 91 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на четверть, до 44 тысяч рублей, в остальных российских городах— на 18%, до 35 тысяч рублей.
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Мария Фирсова