Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий заёмщикам запретить выдачу себе кредитов

Фото: сайт Госдумы РФ
Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.
«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.Установить запрет на оформление кредитов и займов можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. После обращения запрет появится в кредитной истории. Депутаты сообщили, что обратный процесс снятия запрета на выдачу кредитов тоже будет простым. Установление и снятие запрета будет бесплатным.
Читайте также:
Аналитики выяснили, на что чаще всего россияне берут кредит
На школьника оформили кредит на 250 тысяч рублей во время игры в GTA
Москвич преследовал бывшую девушку и заставил взять кредит, его задержали
Сергей Калугин