Москвич преследовал бывшую девушку и заставил взять кредит, его задержали

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В Москве задержали мужчину, который на протяжении долгого времени преследовал свою бывшую девушку и угрожал ей, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 30-летний москвич начал преследовать свою бывшую 21-летнюю девушку после расставания.
На протяжении полугода он угрожал ей, принуждал возобновить отношения и даже заставил бывшую взять на себя кредит в размере 600 тысяч рублей. Деньги он спустил на азартные игры, но возвращать их не стал.
В последний раз преследователь подкараулил девушку на Садовнической улице. Он напал на неё и стал угрожать убийством. После этого злоумышленника задержали.
В отношении москвича возбудили уголовное дело по статьям: «Мошенничество», «Самоуправство», «Хулиганство», «Угроза убийством».
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На протяжении полугода он угрожал ей, принуждал возобновить отношения и даже заставил бывшую взять на себя кредит в размере 600 тысяч рублей. Деньги он спустил на азартные игры, но возвращать их не стал.
В отношении москвича возбудили уголовное дело по статьям: «Мошенничество», «Самоуправство», «Хулиганство», «Угроза убийством».
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Евгения Парфентьева