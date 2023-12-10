Гости стенда Подмосковья на ВДНХ сделали открытки в стиле федоскинской миниатюры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На стенде Подмосковья на выставке «Россия» ежедневно проводятся различные мастер-классы для взрослых и детей. О том, какие активности прошли в эти выходные, «Радио 1» рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Главный художник Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елена Моисеева провела мастер-класс для посетителей стенда Подмосковья. В ходе занятия гости форума познакомились с народными промыслами и даже создали уникальные открытки в стиле федоскинской миниатюры.
Также на стенде Подмосковья на ВДНХ прошёл мастер-класс «Язык геральдики. Подмосковные города». Младший научный сотрудник историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Дмитрий Тишин рассказал гостям о гербах городов Московской области: что они означают и когда появились.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Посетители мастер-класса даже смогли создать собственный уникальный семейный герб или символ места, где они живут.
Кроме того, творческое занятие провели опытные художники-керамисты Дулёвского фарфорового завода. Гости смогли расписать фарфоровые тарелки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Читайте также:
На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Брынцалов познакомился с экспозицией Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
«Сегодня мы предлагаем попробовать себя в роли художника и сделать авторскую открытку. Такие мастер-классы не только знакомят людей с промыслом, но и помогают предприятию узнать какие рисунки и мотивы человек хочет видеть у себя дома или преподнести в качестве подарка», – рассказала Моисеева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Посетители мастер-класса даже смогли создать собственный уникальный семейный герб или символ места, где они живут.
Кроме того, творческое занятие провели опытные художники-керамисты Дулёвского фарфорового завода. Гости смогли расписать фарфоровые тарелки.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Во время мастер-класса мы обучаем технике мазковой росписи, традиционной для нашего Дулёвского фарфорового завода. Например, как рисовать цветок, пышную розу – агашку, так её называют в простонародье. Расписываем акриловыми красками, декоративными. А на заводе роспись выполняется керамическими красками. Здесь мы демонстрируем технику, показываем, как делается мазок. Это не так уж просто. Живописцы завода учатся порядка двух лет, прежде чем начать расписывать посуду. Вырабатывают технику, причём она у каждого своя получается», – рассказала художник завода Ирина Бычкова.
Читайте также:
На сайте выставки «Россия» открыто голосование за стенд Московской области
Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Брынцалов познакомился с экспозицией Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
Анастасия Чинкова