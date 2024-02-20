График работы почтовых отделений Подмосковья изменится 22 и 23 февраля

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Режим работы отделений Почты России в Московской области и Москве изменится из-за праздника — Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В праздничный день — 23 февраля — все отделения Почты России будут закрыты, за исключением круглосуточных, расположенных в центре Москвы — на улице Мясницкая и на Смоленской площади. Там клиентов будут обслуживать в обычном режиме», — говорится в сообщении.Кроме того, 23 февраля почтальоны не будут разносить периодику и почтовые отправления.
24 февраля все отделения вернутся к штатному расписанию работы.
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Лев Каштанов