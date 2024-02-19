Объявлен график работы МФЦ Подмосковья в праздничные дни февраля и марта

Польские фермеры начали блокировать железнодорожные составы с украинским зерном, пишут «Известия». Местные СМИ также сообщают, что поляки перекрывают проезд пассажирских автобусов рядом с польско-украинской границей.

В свою очередь, в Государственной таможенной службе Украины сообщили о том, что На автомобильном направлении движение грузовиков в обе стороны полностью заблокировано.

Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.







