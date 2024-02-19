Объявлен график работы МФЦ Подмосковья в праздничные дни февраля и марта

Фото: Фотобанк МО/Оксана Калмыкова
Все подмосковные центры «Мои документы» будут закрыты в День защитника Отечества и Международный женский день, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«23 февраля и 8 марта во всех отделениях МФЦ региона объявлены нерабочими днями», — говорится в сообщении.При этом в дни, предшествующие праздникам, сокращённый режим не вводится, все отделения будут работать по штатному расписанию четверга. 24 февраля и 9 марта работа подмосковных МФЦ также будет проходить в обычном режиме.
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Лев Каштанов