Гранд-финал проекта «Русские маяки» пройдет 20 июня в ДК «Победа»
В Доме культуры «Победа» 20 июня состоится гала-концерт, завершающий гранд-финал социально значимого проекта «Русские маяки».
Проект реализуется при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда Президентских грантов. Организатором выступает Комитет семей воинов Отечества Московской области.
В 11:30 в фойе второго этажа откроется фотовыставка «Лица мужества». Посетители смогут увидеть портреты участников специальной военной операции и проникнуться их мужеством и силой духа.
В 12:00 на главной сцене состоится большой гала-концерт. Выступление объединит поколения, подарит живое звучание и наполнит зал глубокими смыслами через песни, которые находят отклик в сердцах людей.
Вход на мероприятие свободный. Дом культуры «Победа» находится по адресу: п.Удельная, улица Солнечная, дом 35.
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