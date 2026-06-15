Реализация соглашений ПМЭФ-2026 даст Подмосковью около 8000 рабочих мест
Почти восемь тысяч новых рабочих мест появится в Московской области в результате реализации проектов, соглашения о которых власти региона подписали с инвесторами на полях Петербургского международного экономического форума в этом году. Такие цифры назвала зампред правительства Подмосковья — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева в интервью ТАСС.
Общее число соглашений, подписанных регионом на ПМЭФ-2026, превысило 40. Они касаются развития разных сфер, включая промышленность, АПК, производственную инфраструктуру и пр.
«По подписанным соглашениям мы прогнозируем создание порядка 7700-8000 новых рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.Она добавила, что часть соглашений касается развития формата «лайт индастриал» — когда на большой оборудованной площадке открывается несколько малых и средних производств.