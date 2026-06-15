День России отметили в Павловском Посаде песнями и танцами
Концерт, посвящённый Дню России, провели 12 июня в Павловском Посаде. Мероприятие состоялось на площадке перед ДК «Павлово-Покровский». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Перед зрителями выступили творческие коллективы Дворца культуры.
«В программу концерта вошли песни в исполнении вокальных групп и солистов, а также танцевальные номера от хореографических студий», — говорится в сообщении.Основной темой номеров стала любовь к Родине, её природе и людям. Зрители тепло принимали артистов. Мероприятие подарило всем заряд хорошего настроения и чувство гордости за Отчизну.
Ранее сообщалось, что прошедший 13 июня в Павловском Посаде фестиваль «7яФест» посетили более шести тысяч гостей.