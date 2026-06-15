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День России отметили в Павловском Посаде песнями и танцами

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт, посвящённый Дню России, провели 12 июня в Павловском Посаде. Мероприятие состоялось на площадке перед ДК «Павлово-Покровский». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Перед зрителями выступили творческие коллективы Дворца культуры.

«В программу концерта вошли песни в исполнении вокальных групп и солистов, а также танцевальные номера от хореографических студий», — говорится в сообщении.
Основной темой номеров стала любовь к Родине, её природе и людям. Зрители тепло принимали артистов. Мероприятие подарило всем заряд хорошего настроения и чувство гордости за Отчизну.

Ранее сообщалось, что прошедший 13 июня в Павловском Посаде фестиваль «7яФест» посетили более шести тысяч гостей.
Лев Каштанов

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