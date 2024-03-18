Гражданин Украины проехал 750 км на велосипеде, чтобы скрыться от мобилизации

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Украинские пограничники задержали уклониста, преодолевшего на велосипеде 750 км, чтобы сбежать от мобилизации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба страны.
Мужчина планировал покинуть территорию своего государства и отправиться в Румынию на велосипеде. Пограничники задержали находчивого земляка в 350 метрах от границы.
На Украине объявлена всеобщая мобилизация, власти делают все возможное, чтобы мужское население призывного возраста не убегало от призыва за границу. Запрещен выезд за рубеж, повестки раздаются в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте.
Госпогранслужба страны 18 марта также сообщила об очередном случае побега, который закончился несчастным случаем — пытаясь вплавь переправиться в Румынию через реку Тиса, мужчина утонул.
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На Украине объявлена всеобщая мобилизация, власти делают все возможное, чтобы мужское население призывного возраста не убегало от призыва за границу. Запрещен выезд за рубеж, повестки раздаются в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте.
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Мария Федоровцева