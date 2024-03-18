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Гражданин Украины проехал 750 км на велосипеде, чтобы скрыться от мобилизации

18 марта 2024, 19:14
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Украинские пограничники задержали уклониста, преодолевшего на велосипеде 750 км, чтобы сбежать от мобилизации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба страны.
Мужчина планировал покинуть территорию своего государства и отправиться в Румынию на велосипеде. Пограничники задержали находчивого земляка в 350 метрах от границы.

На Украине объявлена всеобщая мобилизация, власти делают все возможное, чтобы мужское население призывного возраста не убегало от призыва за границу. Запрещен выезд за рубеж, повестки раздаются в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте.


Госпогранслужба страны 18 марта также сообщила об очередном случае побега, который закончился несчастным случаем — пытаясь вплавь переправиться в Румынию через реку Тиса, мужчина утонул.

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#украина
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Путин анонсировал изменение налоговой системы в России
18 марта 2024, 19:44

Фото: сайт Кремля

На встрече с другими кандидатами в президенты 18 марта Владимир Путин рассказал о грядущих изменениях в налоговой системе Российской Федерации. Об этом сообщают РИА Новости.
Глава государства сообщил, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте по изменениям в налоговой системе. Такие изменения, по его мнению, должны быть аккуратными и выверенными, а сама система - стабильной на протяжении как минимум шести лет. В послании к Федеральному собранию президент заявлял, что налоговое бремя следует распределить между населением более справедливо, в зависимости от уровня доходов, это касается и компаний, и физических лиц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме началась работа над параметрами прогрессивной налоговой системы. Президент на встрече с кандидатами на пост главы государства подчеркнул необходимость продолжения активной совместной работы в парламенте и продвижения идей, способствующих развитию России.

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#владимир путин
#налоги
#парламент
#россия
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Акции Фестиваля финансовой культуры и грамотности пройдут на стенде Подмосковья на выставке «Россия»
В Подмосковье проходит Фестиваль финансовой культуры и грамотности
18 марта 2024, 19:07

Фото: Дмитрий Белицкий

В Московской области в разных форматах и для разных аудиторий продолжаются мероприятия Фестиваля финансовой культуры и грамотности. На начавшейся неделе центральной площадкой фестиваля станет стенд Подмосковья на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
При поддержке банков-партнёров здесь пройдут викторины и квесты по кибербезопасности, лекции и квизы по финансовой грамотности, презентации финансовых продуктов, а также обучающие курсы для начинающих инвесторов.

Например, сегодня ПСБ и Академия ПСБ проводили викторину по кибербезопасности «Киберзащитники» и квест по финансовой грамотности. Участники учились создавать «подушку безопасности», распознавать интернет-мошенников и делать первые шаги в инвестициях.

Фото: Дмитрий Белицкий

В среду, 20 марта, пройдёт квиз, разработанный и организованный при поддержке Министерства финансов и НИФИ Минфина РФ. Участникам предстоит разобраться в истории происхождения финансовых терминов. Самые удачливые и эрудированные получат памятные подарки.

Также в ближайшие дни свои активности проведут Совкомбанк и Сбербанк. Что именно они приготовили, можно узнать в разделе афиша по ссылке https://russia.ru/events.

Фото: Дмитрий Белицкий

Фестиваль финансовой культуры и грамотности проводится в Подмосковье в третий раз. Организаторами выступают Министерство экономики и финансов Московской области, Минфин России, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу, отделение Социального фонда России по Москве и Московской области, Прокуратура Московской области, УФНС России по Московской области, Министерство образования Московской области, Министерство социального развития Московской области.

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#афиша
#интернет
#сбербанк
#подарки
#квест
#рф
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Депутал Госдумы призвал лишить права голоса не участвующих в выборах россиян
Кошелев: Не участвующих в выборах россиян нужно лишить права голоса
18 марта 2024, 18:00

Фото: iStock/leg Elkov

Не участвующих в выборах россиян нужно лишить права голоса, считает депутат Госдумы Владимир Кошелев. Своим мнением он поделился с РИА Новости.
Парламентарий рассказал журналистам, что его беспокоит отсутствие положительной динамики в явке избирателей на выборы. Он предложил лишать избирательного права тех россиян, которые систематически игнорируют голосование.

«Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей посредством почтовой связи и через портал «Госуслуги». Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке», — уточнил свою идею Кошелев.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. Депутат Яна Лантратова заявила, что в ближайшее время будет дополнена соответствующая статья уголовного кодекса.

Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК.

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#выборы
#россияне
#госдума
#запрет
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Россиянам подсказали идеальное блюдо для Великого поста
Диетолог Попова назвала баклажаны на кокосовом молоке идеальным постным блюдом
18 марта 2024, 17:39

Фото: istockphoto.com/RasselOK

Во время Великого поста важно следить за разнообразным и вкусным рационом, считает диетолог Наталья Попова. Она поделилась идеальным постным блюдом в беседе с aif.ru.
Попова порекомендовала приготовить баклажаны, запеченные на кокосовом молоке. По ее мнению, в качестве растительной альтернативы обычному молоку можно использовать не только кокосовое, но и овсяное или миндальное. Другим вкусным вариантом, по мнению диетолога, станут корейские сливки, приготовленные на основе кукурузной патоки.

Кроме того, Попова советует включать в рацион поста больше авокадо, который, хоть и является фруктом, содержит много полиненасыщенных кислот, не уступающих рыбьим.

Еще одним советом диетолога является посещение врача для проверки общего состояния организма и, при необходимости, получения рекомендаций по применению поливитаминных комплексов для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

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#диетолог
#пост
#правила
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Названы плюсы детского сада для ребёнка
Врач Чахнашвили назвала плюсами детсада социализацию и режим
18 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/nilimage

Педиатр Мария Чахнашвили заявила, что детский сад полезен для ребёнка, поскольку там дети социализируются, учатся общаться друг с другом, находят друзей.
Также в детсаду у ребёнка формируется режим дня. По словам специалиста, дети, посещающие садик, реже болеют в начальной школе.

«Дети в садах получают помощь квалифицированных специалистов: педагогов, психологов, логопедов. В домашней обстановке очень сложно обеспечить ребёнку достаточное количество свободного пространства для игр и творчества. Также программа обучения в садах построена с учётом программы тестирования в первый класс», — добавила в беседе с Газета.ру Чахнашвили.

Кроме этого, в детском саду ребёнок учится управлять своим поведением.

Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что вводить блины в рацион ребенка можно начиная с 2 лет.

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#дети
#педиатр
#детский сад
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Экономист Лобода спрогнозировал в России рост цен на «вторичку»
18 марта 2024, 17:18

Фото: istockphoto.com/yavorskiy

Экономист, директор по коммуникациям компании Андрей Лобода заявил, что в этом году ожидается подорожание вторичной недвижимости в России на 5%.
«В этом году цены на «вторичку» в крупных городах будет стагнировать или вырастут, но на очень небольшую величину. После отмены программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля, если только её не продлят в отдельных регионах, спрос на вторичное жилье постепенно начнёт расти», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Он отметил, что более дешёвой альтернативой квартирам являются апартаменты.

Ранее специалист в области недвижимости Олег Бендриков заявлял, что повышение ключевой процентной ставки в России может привести к увеличению стоимости аренды жилой недвижимости.

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#спрос
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В Керчи мужчина разрисовал свой избирательный бюллетень и съел его
18 марта 2024, 17:12

Фото: iStock/butenkow

В Керчи мужчина, пришедший проголосовать на выборах президента России, изрисовал, порвал на куски и съел свой избирательный бюллетень. Об этом рассказал глава регионального избиркома Михаил Малышев, пишет РИА Новости.
Эта необычная ситуация на выборах случилась в Крыму. Инцидент произошёл в воскресенье 17 марта, фигурант провёл в кабинке для голосования порядка 5 минут, что вызвало подозрение у членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене «определенные знаки». В отношении нарушителя ведётся проверка.

Ранее сообщалось, что время проведения выборов были зафиксированы десятки случаев порчи бюллетеней на избирательных участках. Граждане выливали в урну для голосования зеленку или поджигали свои бюллетени. В Санкт-Петербурге в здание школы, в которой был расположен УИК, бросили «коктейль Молотова». В подмосковном Лыткарине мужчина вылил в урну для голосования краску, после чего стал счастливым фигурантом уголовного дела.

Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК.

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#россия
#выборы
#крым
#керчь
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В Подмосковье с начала месяца выявили около 100 нелегальных перевозчиков стройотходов
18 марта 2024, 17:11

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

96 водителей, привозивших строительный мусор без специального, были выявлены с помощью дорожных камер в Московской области в начала марта, общая сумма штрафов уже превысила 15 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья.
«В упрощённом режиме для всех 96 нарушителей были сформированы административные постановления, сумма штрафов с начала марта составила 15 миллионов 643 тысяч рублей», — отметила глава надзорного ведомства Светлана Аипова.
Больше всего перевозчиков-нелегалов оказалось в Дмитровском городском округе. Там в объективы камер попали 48 нарушителей. Чаще всего они курсировали по Рогачёвскому шоссе у деревень Капустино и Еремино. Сумма наложенных на них штрафов составила 11 миллионов 850 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что штраф за перевозку строительных отходов и грунтов без специального разрешения составляет от 3 до 5 тысяч рублей для физлиц и от 10 до 40 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Должностные лица должны будут заплатить за это нарушение от 15 до 30 тысяч рублей штрафа, а юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.

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#густ мо
#штрафы
#строительный мусор
#нарушения
#светлана аипова
#московская область
#подмосковье
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В голосовании по благоустройству приняли участие уже около 500 тысяч человек
18 марта 2024, 16:25

Фото: iStock/-101PHOTO-

Почти полумиллиона человек уже приняли участие в IV Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства с момента его открытия 15 марта, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«По состоянию на 13:00 понедельника, 18 марта, на сайте проекта проголосовали более 477 тысяч человек», — отмечается в сообщении.
Отдать свой голос за ту или иную территорию может любой желающий старше 14 лет. Объекты, набравшие максимальное число голосов, пойдут в программу по благоустройству на 2025 год.

Голосование проводится в четвёртый раз. В этом году в список от Подмосковья вошло 220 объектов: две набережные, семь пешеходных зон, восемь парков и 203 сквера. Территории расположены в 53 городских округах Московской области.

Голосование проводится на платформе gorodsreda.ru, оно продлится до 30 апреля.

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#голосование
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
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