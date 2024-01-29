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Что разрешили коллекторам и каких выплат ждать россиянам: что изменится с 1 февраля 2024

Изменения в законодательстве РФ с 1 февраля 2024 года
29 января 2024, 12:44
Фото: istock / Zerbor

Фото: istock / Zerbor

В России с 1 февраля 2024 года в законную силу вступает ряд новых правил. О том, кого ожидает повышение социальных выплат, как изменится деятельность коллекторов и что нужно знать о порядке уплаты налогов, читайте в материале «Радио 1».

Насилие и порча имущества: изменения в работе коллекторов


Алгоритм работы кредиторов с должниками с 1 февраля 2024 года будет изменен. Теперь кредитные организации смогут прибегать к помощи роботов при общении с клиентами. Интеллектуальный автоматизированный агент представляет собой специальное программное обеспечение, с помощью которого будут отправляться голосовые сообщения.


Программа будет распознавать человеческую речь и реагировать на содержание разговора. Кроме общения с клиентами через робота, коллекторы и представители кредитных организаций смогут использовать при общении с должником портал «Госуслуги». Связь с заемщиком будет осуществляться посредством текстовых сообщений.

Еще одним нововведением станет обязательная фиксация представителей кредитных организаций разговора с должниками. Записи будут подлежать все текстовые и голосовые сообщения. Прежде заемщики могли услышать при разговоре с представителями банка предупреждение о том, что диалог будет записан, однако делалось это в качестве повышения уровня обслуживания клиентов. Теперь работа представителей кредитных организаций будет контролироваться и проверяться на предмет соответсвия законодателсьтву.

С 1 февраля 2024 года коллекторы будут нести уголовную ответственность за порчу имущества, клевету, угрозы насилием. Звонить должнику будет запрещено в будни с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 20:00 до 09:00.


Материнский капитал и социальные выплаты


Размер материнского капитала для первого ребенка в 2024 году увеличится до 630,4 тысячи рублей, для второго — до 833 тысяч рублей. Напомним, в 2023 году размер маткапитала составлял почти 590 тысяч рублей для первенца и 780 тысяч рублей
для второго ребенка.

Также вырастет единовременное пособие при рождении малыша, оно достигнет 24,6 тыс. рублей. Пособия по беременности и родам составят 122 808 рублей при условии трудового стажа не менее 8 лет.

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
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Кроме того, на 7,4% будут проиндексированы денежные выплаты для следующих категорий федеральных льготников:

  1. ветеранов Великой Отечественной войны
  2. Героев СССР
  3. Героев Труда
  4. Героев РФ
  5. ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
  6. инвалидов I, II и III групп


Банки будут напоминать об окончании срока вклада


Кредитные организации будут в обязательном порядке сообщать своим клиентам о том, что у последних заканчивается срок вклада. Прежде банки информировали вкладчиков добровольно. Оповещение от банка должно прийти минимум за 5 дней до завершения срока.

Россияне смогут отказаться от страховки при оформлении кредита


При оформлении потребительского кредита, заемщик сможет отказаться от страховки в течение 30 календарных дней. Кроме того, получатель кредита получит право не только отказаться от договора страхования, но и вернуть страховую премию целиком или частично.

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Ошибки в ЕГРН будут исправлять быстрее


Исправлять ошибки о недвижимости будут быстрее. С февраля 2024 года сроки устранения неточностей сократятся с трех до одного месяца с момента направления правообладателю решения о необходимости исправления.Теперь в результате исправления реестровой ошибки, законодательно допускается увеличение площади участка не более чем на 10% или ее уменьшение не более чем на 5% относительно указанной в ЕГРН площади.

Изменения в порядке уплаты налогов с 1 февраля 2024


Юридические лица будут обязаны предоставлять декларацию по налогу на имущество не позднее 25 февраля. Кроме того, юрлицам не нужно будет отдельно подавать уведомления об исчисленной сумме налога за год, так как все данные налоговые инспекторы возьмут из декларации.

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#материнский капитал
#коллекторы
#россия
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Жители Подмосковья могут обратиться по вопросам ЖКХ через робота Женю
29 января 2024, 14:43

Фото: istockphoto / Tippapatt

Робот Женя помогает оперативнее решать вопросы жителей по теме ЖКХ в Московской области.
С конца прошлого года на территории Московской области появился робот Женя.

«В регионе многие жители жаловались на невозможность дозвониться до управляющих компаний. Для того, что бы в каждом муниципалитете отработка всех заявок проводилась оперативно был создан единый ресурса по жалобам на уровне региона. Мы запустили робота Женю в ноябре прошлого года в тестовом режиме. За это время мы поняли какие моменты в его работе нужно усовершенствовать и с 1 февраля сервис будет работать в обновленном формате», — объяснил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

Стоит отметить, что диспетчерская служба начнет работать в круглосуточном режиме и при заявках с ключевыми словами «авария» и «тепло» робот Женя будет сразу переводить заявителя на оператора службы.

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#авария
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#жители
#тепло
#служба
#жкх
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В Можайском округе задержали двух мужчин за сброс мусора в неположенном месте
29 января 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух нарушителей правил обращения с отходами задержали в Можайском округе в ходе совместного рейда сотрудники Минэкологии Московской области и полицейские, сообщает пресс-служба министерства.
«Один нарушитель вывалил на открытый грунт мусор, оставшийся после ремонта. Второго уличили в том, что он устроил на своём земельном участке нелегальную свалку строительных отходов. При проверке там был обнаружен битый кирпич, бетон и прочий строительный мусор», — отмечается в сообщении.
В отношении обоих нарушителей были вынесены постановления о взыскании штрафа.

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#можайск
#экология
#строительный мусор
#нарушители
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Синоптик Позднякова спрогнозировала мокрый снег в столице
29 января 2024, 14:42

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве уже завтра, 30 января, ожидаются мокрый снег и морось.
«В среду к нам будет поступать чуть прохладный воздух. Ночная температура в Москве составит порядка -5°C, днем прогнозируется 0…-2°C. Местами к вечеру будет образовываться гололедица», — добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А вот научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в общем на территории России ожидается температура выше нормы.

«Температуры будут выше нормы на 8-10°С. В конце января и начале февраля нормы очень низкие, поэтому вместо 40-градусных морозов будут 30-градусные. Связано это с тем, что по Северному Ледовитому океану перемещается циклон, который несёт огромное количество тепла с Атлантики. Поэтому «Север перекрыт» — холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты и там будет очень тёплая погода», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

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#роман вильфанд
#воздух
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Новые возможности и судьбоносные моменты: гороскоп для всех с 29 января по 4 февраля
29 января 2024, 14:39

Фото: IStock/Evheniia Vasylenko

На предстоящей неделе представителям всех знаков зодиака рекомендуется провести самоанализ и оценить направление в карьере, в котором идёт продвижение. В любви важно проявить мудрость и ответственность за близкого человека, а в вопросах здоровья следует пересмотреть свои гастрономические привычки. О том, какие прогнозы дают звезды для каждого знака, расскажет астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну нужно прислушаться к своим желаниям и заняться любимым делом. Энтузиазм лучше направить на самореализацию и самосовершенствование.

Тельцу лучше придерживаться осторожности и постепенно достигать свои цели. Тогда он будет доволен и успешен.

Близнецам надо расставить приоритеты и ясно смотреть в своё будущее. Им необходимо соотнести мечты с реальностью.

Рак почувствует гармонию жизни и поддержку. Он плавно и не торопясь подойдёт к воплощению своих желаний.

У Льва укрепится авторитет и уверенность в себе. Он ощутит внутреннюю силу.

Деве необходимо соблюдать во всём баланс и равновесие. Ей нужно себя подбадривать и сохранять хорошее настроение.

Весы преодолеют любые препятствия. Им поможет терпение и дисциплинированность.

У Скорпиона откроются возможности, на которые он не рассчитывал ранее. Ему станут понятнее судьбоносные моменты и влияние его принятых решений на происходящие события.

У Стрельца сформируется стойкость характера. Его усилия, которые он вложил в важное дело, дадут желаемый результат.

Козерогу надо быть непоколебимым и стойким. Ответственность благоприятна и поспособствует улучшению жизни.

Водолей откроет новые грани своего характера. Его потенциал и творческие способности вызовут восхищение у окружающих.

Рыбы удовлетворят свои амбиции и получат одобрение своих начинаний. Они будут счастливы и оптимистичны.

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Психолог Крымова объяснила, почему сразу не получается начать «новую жизнь»
Психолог Крымова: «Настоящая сила заключается в маленьких шагах»
29 января 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/marchmeena29

Психолог Елена Крымова заявила, что объяснила, что зачастую людям сложно начать «новую жизнь» с понедельника или Нового года из-за устоявшихся привычек и паттернов, которые сложно одномоментно изменить или отменить.
Она подчеркнула, что желание получить всё и сразу также может обернуться провалом.

«Людям сложно в одночасье взять и всё кардинально изменить, так как наше поведение формируется нашими когнициями, которые всю нашу жизнь формировались и подкреплялись нашим поведением. Недостаточно сказать мозгу «Забудь предыдущие 30 лет и разрушь все сформированные нейронные связи, будем жить по-новому!» Настоящая сила заключается в маленьких шагах в нужном направлении», — прокомментировала в беседе «Вечерняя Москва» Крымова.

Также, по её словам, если задуманное не реализуется, возможно, цели и задачи поставлены не конкретно.

Ранее психолог Ксения Демина заявляла, что самореализация для женщины очень важна, поскольку обеспечивает ей, кроме всего прочего, чувство защищённости. Как передаёт utro.ru, самореализация дарит женщине ещё и радость и полноту жизни.

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#женщины
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В сети появилось видео с бронетехникой МВД Франции, стянутой к акциям протеста
29 января 2024, 14:21

Фото: iStock/Squareplum

В сеть попали кадры с бронетехникой французского МВД, которую подготовили к предстоящим акциям протеста фермеров, об этом сообщает BFM.
Массовые протесты фермеров вспыхнули во Франции несколько недель назад. Аграрии требуют прекратить импортировать сельскохозяйственную продукцию, а также изменить политику правительства в этой области, которая делает их неконкурентоспособными.

Протестующие объявили, что 29 января намерены устроить масштабную блокаду Парижа, перекрыв автомагистрали, чтобы перекрыть поставки любого вида товаров в город. Сообщается, что акция должна продлиться как минимум пять дней.

Французская полиция организовала кордон и пригнала бронеавтомобили, чтобы попытаться воспрепятствовать протестующим.

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#акция
#протесты
#поставки
#франция
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«Куда Родина пошлёт»: Адвокат Vacío рассказал, когда рэпер пойдёт служить
Адвокат Попов заявил, что Vacío проходит медкомиссию для службы в армии
29 января 2024, 13:50

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Рэпер Vacío, который ранее отбыл наказание по административному делу о хулиганстве, пойдёт служить в армию во время осеннего призыва, об этом сообщил его адвокат Роман Попов в интервью для НСН.
«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена», — рассказал Попов.

Напомним, ранее стало известно, что военный комиссариат в родном городе рэпера Екатеринбурге признал Николая Васильева (настоящее имя рэпера) негодным для военной службы. Однако, столичный военкомат посчитал, что Vacío всё же может пойти в российскую армию.

При этом, по информации Mash, рэпера могут отправить в оркестровые подразделения.

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#военкомат
#рэп
#армия
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В Подмосковье до конца года построят и обновят более 300 км ЛЭП
29 января 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 300 линий электропередачи реконструируют и построят в Московской области в текущем году специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Будет построено и реконструировано 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Кроме того, планируется ввести более 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности», — отмечается в сообщении.
Работы будут проведены во всех филиалах «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы компании, направленной на повышение надёжности электроснабжения потребителей.

В прошлом году компания «Мособлэнерго» построила в регионе более 214 км ЛЭП и выдала более 147,6 МВА дополнительной мощности.

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#электричество
#лэп
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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Нилов сообщил о проекте получения участка многодетными семьями
29 января 2024, 12:57

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о проекте закона, предполагающего возможность получения участка земли либо материальной компенсации для семей с тремя детьми.
По его словам, в Жилищном кодексе существует норма о предоставлении многодетным семьям земельного участка, но там указано, что регионы вправе вводить дополнительные требования, и многие регионы вводят критерии нуждаемости.

По мнению Нилова, пишет RT, неправильно считать, что «если человек не нуждается в улучшении жилищных условий, то семье земля не выделяется». В данный момент запрошено заключение правительства, после его получения, закон внесут в Госдуму.

Ранее Нилов заявил, что направил на заключение в правительство законопроект о возможности получения земли либо денежной компенсации для семей с тремя детьми.

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#многодетная семья
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#новости
#госдума
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