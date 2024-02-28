Греф призвал не отменять льготную ипотеку

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Льготную ипотеку на новостройки в России не стоит отменять, в неё лишь следует внести изменения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.
Он отметил, что ещё с начала прошлого года выступал за сокращение госпрограммы, а не за её полную отмену.
Напомним, что в конце прошлого года льготную ипотеку на новостройки в России продлили до 1 июля 2024 года. При этом российские власти активно обсуждают изменение её параметров. Вместе с тем, Центробанк и Минфин выступают за полное сворачивание массовой программы.
Помимо этой льготной программы действуют и другие, такие как семейная ипотека, для IT-специалистов и Дальневосточная.
Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление семейной ипотеки.
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Напомним, что в конце прошлого года льготную ипотеку на новостройки в России продлили до 1 июля 2024 года. При этом российские власти активно обсуждают изменение её параметров. Вместе с тем, Центробанк и Минфин выступают за полное сворачивание массовой программы.
Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление семейной ипотеки.
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Анастасия Чинкова