Льготная ипотека в России под 2% годовых: как получить кредит, особенности программы

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Российские банки приступили к выдаче новых льготных жилищных кредитов. О том, что из себя представляет арктическая ипотека, кто может на нее претендовать, и какие особенности нужно учесть, расскажет редакция «Радио 1».
Арктическая ипотека: что это
Льготная программа «Арктическая ипотека» представляет собой меру господдержки, которая позволяет приобрести или построить жилье в кредит по ставке до 2% годовых в арктических населенных пунктах России. Программа была запущена осенью 2023 года, а в ее проектном финансировании уже приняли участие крупные российские банки.
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Арктическая ипотека: какие города подходят под условия программы
В льготном кредитовании принимают участие Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, часть Архангельской области, часть республики Саха, часть Красноярского края и Республика Коми.
Кто может получить Арктическую ипотеку
Чтобы принять участие в программе льготного кредитования, возраст супругов не может быть больше 35 лет, также обязательным условием является российское гражданство. Претендовать на арктическую ипотеку могут одинокие родители, которые воспитывают одного или более несовершеннолетних детей. Кроме того, получить ипотечное жилье могут беженцы из Украины, медики, учителя, проработавшие в городе или поселке Арктики более пяти лет, специалисты приоритетных отраслей развития.
Особенности арктической ипотеки
Для участия в программе льготной ипотеки, россияне должны внести первый взнос от 15%. Займ выдается на 20 лет под 2% годовых. Оставшиеся проценты покрывает государство. Претендовать на арктическую ипотеку можно один раз. В больших городах кредит предоставят на покупку жилья в новостройке. В сельской местности можно рассчитывать как на новое жилье, так и на вторичное.
Сумма жилья рамках программы не превышает 6 млн рублей.
Как получить арктическую ипотеку
Если россиянин соответствует условиям программы, то процесс получения кредита не отличается от оформления классической ипотеки. В первую очередь следует ознакомиться с параметрами программы, затем рассчитать условия кредита. Этом можно сделать самостоятельно с помощью ипотечного калькулятора, или обратившись к специалисту в отделении банка.
Затем следует этап предоставления в кредитную организацию необходимых документов. Как правило, в пакет входят паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, справка 2-НДФЛ. Далее в банк направляется заявка на кредит, после чего оформляется ипотечный договор.
Путин поручил расширить дальневосточную ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальную сумму ипотечного кредита по дальневосточной ипотеке с 6 млн до 9 млн рублей. Правительство должно рассмотреть поручение главы государства до 15 декабря. Также президент распорядился о распространении льготных условий на работников оборонно-промышленного комплекса.
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Президент обратил внимание на то, что претендентами на получение арктической ипотеки должны стать участники спецоперации. То, что эту категорию лиц не включили в перечень лиц, имеющих право на участие в программе, Владимир Путин назвал упущением.
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