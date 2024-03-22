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Греция ужесточит условия выдачи «золотых виз»

22 марта 2024, 06:36
Фото: iStock/ Kirk Fisher

Фото: iStock/ Kirk Fisher

Греция с 31 марта ужесточит условия выдачи «золотых виз». А именно: увеличит минимальную сумму, которую должны будут вложить инвесторы в недвижимость для получения такой визы, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина страны.
Теперь при покупке недвижимости в Афинах, Салониках, на островах Миконос и Санторини и на других с населением свыше 3,1 тыс. человек сумма вырастет с €500 тыс. до €800 тыс. В остальной части страны сумма увеличится с €250 тыс. до €400 тыс.

Инвесторы могут приобрести лишь один объект недвижимости площадью от 120 кв. м, его нельзя будет использовать для краткосрочной аренды.


Нововведения связаны с необходимостью увеличить предложение жилья для долгосрочной аренды и исключить влияние программы «золотых виз» на стоимость жилья, при том, что в стране произошел рост цен на жилье и аренду, пояснили в греческом Минфине.

По данным агентства, Греция приняла более 25 тыс. заявок на «золотые визы» и выдала свыше 17 тыс. разрешений покупателям недвижимости, которые хотят проживать в стране. Основная часть виз была выдана китайским инвесторам (почти 60%), далее идут турецкие инвесторы (7%).

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Захарова подвергла критике меры ЕС против российского и белорусского зерна
РИА Новости: Захарова раскритиковала позицию ЕС по зерну из России и Белоруссии
22 марта 2024, 07:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Планы Европейского Союза ввести тарифы на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии только усугубят и без того не лучшую мировую ситуацию с продовольствием. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём личном канале в Telegram.
«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведённую Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире», — отметила Захарова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе о том, что ЕК уже начала начала подготовку введения тарифов на зерновые, семена масличных культур и производные от них продукты из Белоруссии и России. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что подобный шаг предотвратит «дестабилизацию европейского рынка», а также лишит Россию доходов от торговли с Евросоюзом.

Ранее европейский комиссар по вопросам продовольствия Януш Войцеховский заявлял, что Украине следует приложить усилия по организации вывоза зерна для его продажи в третьи страны. По его словам, украинские партнёры должны постараться понять непростое положение европейских фермеров.

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#мария захарова
#евросоюз
#зерно
#продовольствие
#россия
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«Ущемляют интересы»: Депутат о нюансах действующих законах о многодетных семьях
Депутат Останина: чтобы появились многодетные семьи, надо поддержать молодые
22 марта 2024, 07:01

Фото: istock / Yury Karamanenko

23 января президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Теперь для всех регионов критерий один: «Многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно». Но воспользоваться соцподдержкой можно будет, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится по очной форме.
Также с 1 июля 2024 года в России начнет функционировать реестр многодетных семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Как он уточнил, таким образом Минтруд России предоставит дополнительный сервис, который позволит быстро получить информацию о том, является ли семья многодетной или нет.

Об этом реестре, о его плюсах и, возможно, минусах в эфире «Радио 1» рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она пояснила, что формироваться реестр будет на основе данных, предоставленных из регионов. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ о мерах государственной поддержки многодетных семей предполагает частично решить эти меры, в том числе за счет средств федерального бюджета.

К примеру, если семья приехала из Дагестана в Москву, они захотели пойти в музей, они могут это сделать, предъявив удостоверение многодетной семье. Такое удостоверение будет действовать на территории всей страны, отметила эксперт.

Останина отметила, что необходимо использовать лучшие региональные практики. К примеру, в Москве многодетной признается семья до достижения младшим ребёнком возраста 18 лет. Это вполне логично, отметила депутат.

«Я вот была в Калининграде, и там губернатор [Калининградской области Антон] Алиханов ввел такую меру. 345 тысяч рублей сразу, разового выплата при рождении ребенка в студенческой семье. И 20 тысяч три года потом выплачивается ежемесячно в семье, где родился ребенок. Поэтому надо транслировать ее на всю Россию», — привела пример Останина.
Останина пояснила, что в этом законопроекте много старых стандартов, и в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей чиновники сетуют на полномочия регионов.

«Теперь уже защита многодетной семьи — это полномочия не только регионов. То есть, вот как были штампы у этих чиновников, они так и остались. Вот выбить эти клише — сегодня наша задача. И, конечно, нужна поддержка общественных организаций. Очень много шероховатостей сейчас есть в действующих законах, которые ущемляют интересы семей», — заявила политик.
Останина отметила, что крайне важно добиться того, чтобы в указ внесли важную поправку. Чтобы вместо «до исполнения старшему ребенку», было «до исполнения младшего ребенка возраста 18 лет».

После совершеннолетия старшего ребенка в такой семье, он по-прежнему остается ребенком, его нужно содержать, пока он учится и не работает. Поэтому утрата статуса в таких семьях могут нанести серьезный удар.

Останина также указала на важность поддержи молодых семей, поскольку для популяризации многодетных семей сначала должны появиться новые, хотя бы с одним ребенком. Так, в правительство направили инициативу о введении социальной выплаты родителям-студентам в размере прожиточного минимума.

«Это результат нашего совместного заседания двух комитетов — нашего комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. И комитета по политике. И понимание того, что сегодня, прежде чем говорить о поддержке многодетной семьи, надо поддержать семью молодую. Трое детей появляются тогда, когда есть двое и есть уже один», — пояснила эксперт.
Она отметила, что раньше молодые родители могли отдать ребенка бабушкам и дедушкам, но за счет повышения пенсионного возраста это усложнилось, так как люди работают до более позднего возраста.

«Любая молодая девушка, молодой человек, студент в случае рождения ребенка имеет право на особое отношение к государству. Он стал родителем. И это должно приветствоваться, поощряться государством хотя бы в виде вот этой ежемесячной выплаты. Именно, подчеркиваю, из федерального бюджета. Деньги есть», — заявила Останина.
Депутат также выразились на тему прогрессивного налога, указав на его недостатки. С января 2021 года в России ввели повышенный налог на доходы для тех, кто заработал за год больше 5 миллионов рублей.

«Почему он не пойдет по прогрессии? Почему не освободить от этого на новом тем, кто получает там 50 тысяч и не больше? У учителей и врачей вообще должна нулевая ставку. Остальные там, начиная с нас депутатов Государственной Думы и заканчивая олигархами, должны платить по прогрессивной, причем хорошо 20%, а дальше 45%», — отметила Останина.
Эксперт подытожила, что с помощью введения прогрессивной шкалы можно защитить молодых родителей и студентов.

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#многодетная семья
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Власти ужесточат контроль за стандартами производителей продукции
22 марта 2024, 06:57

Фото: iStock/ Smederevac

Минпромторг, Минфин, Росстандарт одобрили законопроект, обязывающий производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия, по которым они изготавливают свои товары. В первую очередь это коснется продуктов питания, пишут «Известия», ссылаясь на документы, направленные в правительство.
Речь идет о широком спектре товаров, конкретные группы не выделяются. Но прежде всего это коснется пищевых товаров, поскольку именно среди них есть острая проблема с некачественной продукцией. Так, по экспертной оценке, объем товаров, которые не соответствуют тем требованиям и нормам, заявленным на упаковке продуктов, составляет 60–80%. При этом значительную часть товаров (40%) производят именно по внутренним регламентам самих изготовителей.

Депутаты пришли к решению, что если производитель изготавливает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, например, на упаковке, то он несет за это ответственность. Если же по собственным стандартам и техническим условиям — такой ответственности нет.

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#депутаты
#продукты
#продукция
#товары
#стандарт
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Минобороны: Подлодка «Волхов» провела пуск «Калибра» на учениях в Японском море
22 марта 2024, 06:09

Фото: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота РФ

Пуск крылатой ракеты «Калибр» с подводной лодки «Волхов» произвели моряки Тихоокеанского флота РФ в рамках проходящих сейчас учений российского ВМФ в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.




«В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила назначенную цель на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае», — уточнили в военном ведомстве.

По заявлениям МО, цель для ракеты в виде огневых позиций условного противника находилась на берегу, на расстоянии свыше 1000 километров от подлодки, но это не помешало «Калибру» с блеском выполнить боевую задачу по её поражению. При этом перед началом стрельб «Волхов» скрытно занял назначенный для стрельбы район.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».

Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.

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#минобороны рф
#ракета
#флот
#хабаровский край
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В Британии мужчина нашел рекордный золотой самородок стоимостью 3,5 млн рублей
22 марта 2024, 05:59

Фото: iStock/ pookpiik

Британский пенсионер нашел самый большой в истории Англии золотой самородок стоимостью £30 тыс. (около 3,5 млн руб.), сообщает The Guardian.
По данным местного издания Shropshire Star, 67-летний Ричард Брок участвовал в экспедиции по сельскохозяйственным угодьям графства Шропшир. К старту поиска мужчина опоздал примерно на час. Он рассказал, что у всех участников экспедиции было современное оборудование, в то время как у него имелись при себе три старых аппарата, один из которых сразу сломался, а второй работал наполовину.

Но это не помешало британцу уже через 20 минут обнаружить золотой самородок весом 64,8 г, лежащий на глубине 13–15 см под землей.

Находку назвали «Самородок Хиро», сокровище было найдено на участке недалеко от деревни Мач-Уэнлок, через который раньше проходили железнодорожные пути из Уэльса — района, известного своими золотыми запасами. Теперь самородок продадут на аукционе, а деньги разделят между собой золотоискатель и владелец угодий, на чьей территории лежал металл. За слиток рассчитывают выручить не менее £30 тыс.

По словам Брока, который много лет занимается поиском золота, самые крупные золотые самородки, найденные в Британии, были обнаружены в Уэльсе и Шотландии.

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#деньги
#пенсионер
#оборудование
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#металл
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#золото
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Пуск корабля к МКС впервые в истории отменили на обратном отсчете
22 марта 2024, 05:12

Фото: iStock/ Dmitriy Muravev

Отмена пуска ракеты непосредственно перед зажиганием, которая произошла в России 21 марта, стала первой в истории пилотируемой космонавтики, сообщили РБК эксперты.
«В России, если брать пилотируемую космонавтику, это первый случай отмены пуска автоматикой непосредственно перед зажиганием. А в беспилотных ракетах, когда запускали автоматические станции, спутники, ну, пару раз такое бывало», — сказал специалист ракетно-космической отрасли Александр Железняков.

Он назвал прецедентом просадку напряжения химического источника тока, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обозначил как причину отмены пуска.

Эксперт объяснил, что автоматика регулярно проверяет все системы корабля, и если какие-то параметры выходят за пределы допустимых значений, то автоматика воспринимает это как сбой и останавливает дальнейшую подготовку. 21 марта, вероятно, произошла просадка напряжения, и автоматика остановила пуск, чтобы выяснить, почему это произошло, сказал он. Научный журналист Михаил Котов с ним согласился.

Оба эксперта также сошлись в оценке, что на Западе, в частности в США, такие явления происходят чаще.

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#сша
#эксперт
#журналист
#сбой
#станции
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Власти разошлись в оценках санитарных требований к 5G
Минцифры и Роспотребнадзор разошлись в оценках санитарных требований к 5G
22 марта 2024, 05:10

Фото: iStock/ AnuchaCheechang

Представители Минцифры и Роспотребнадзора разошлись в позициях по вопросу изменения СанПиНов по регулированию допустимых радиочастотных излучений 5G, сообщил «Коммерсанту» источник.
По его словам, министерство хочет изменить существующие нормы, чтобы упростить создание сети 5G в стране. Там назвали действующие нормы «самыми строгими в мире» и отметили, что они устарели. Минцифры опирается на исследование, проведенное НИИ медицины труда имени Измерова. Институт утверждает, что безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20–25 мкВт/кв. см; в жилых помещениях его рекомендовали оставить в пределах 10 мкВт, но на улице допустили увеличение до 40 мкВт. По действующим СанПиНам, максимальный уровень излучения в основных полосах сотовой связи равен 10 мкВт.

В Роспотребнадзоре не согласились с результатами данного исследования. Там считают, что установленные нормы безопасны для здоровья граждан, а значит оснований для их пересмотра нет.

Операторы связи поясняют, что пересмотр СанПиНов упростит развитие связи за счет увеличения мощности базовых станций и уменьшения их числа при запуске сетей нового поколения. Эксперты же полагают, что даже этих послаблений будет недостаточно.

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#эксперты
#развитие
#счёт
#минцифры
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ТАСС: СК завершил предварительное следствие по делу Блиновской
22 марта 2024, 04:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской и её мужа Алексея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей СК.
Размер легализованных похищенных средств в деле Елены Блиновской увеличен с 43 до более 700 млн рублей. В окончательной редакции обвинения супругам Блиновским также вменяется неуплата налогов на сумму более 900 млн рублей и два эпизода неправомерного оборота средств платежей.

Как подчеркнули правоохранители, позиция самой Блиновской «в этой связи также немного изменилась»: на данный момент она считает себя виновной лишь в неуплате налогов. При этом её адвокаты Иван Морозов и Наталья Сальникова заявляют, что амнистия за дробление бизнеса, о которой сказал президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, может освободить создательницу «Марафона желаний» от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов — однако от выплат её это все равно не освобождает.

Напомним, что блогера и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля. 22 января была установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, стало известно, что королева «Марафонов желаний» его не соблюдала.

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РПЦ призвала россиян брать отгулы для посещения храмов
22 марта 2024, 04:22

Фото: Фотобанк Московской области

Русская православная церковь предлагает россиянам брать на работе отгулы, чтобы иметь возможность посещать храмы во время идущего сейчас Великого поста. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» иеромонах Макарий (Маркиш), глава отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.
«Вы не можете во время рабочего дня с утра или вечером пойти на богослужение, поэтому возьмите отгул или что-то в этом роде, идите в храм», — отметил Макарий, пояснив при этом, что такая возможность должна быть предоставлена для того, чтобы чувствовать отличие служб Великого поста от других богослужений даже в будние дни.

Иеромонах Макарий является одним из разработчиков «Основ учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятых Архиерейским собором РПЦ в 2008 году. Кроме епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий также возглавляет и епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства.

Смысл Великого поста — покаяние и подготовка верующих к встрече главного христианского праздника – Пасхи – Светлого Христова Воскресения. На протяжении всех 7-ми недель верующим положены покаяние и молитвы, отказ от развлечений и воздержание в еде.

Начало Великого поста приходится на 18 марта 2024 года. Пост продлится 48 дней и завершится 4 мая. Пост всегда начинается за 7 недель до Пасхи, дата которой определяется исходя из правил, установленных еще на I Вселенском соборе и с помощью пасхалии — специальной системы расчетов.

Важно понимать, что пост — это не только ограничения в пище. Отказ от излишеств в еде необходим для того, чтобы верующий мог уделять все время молитве и духовным делам, не отвлекаясь на физические удовольствия. Поэтому во время Великого поста христианам предписано соблюдать некоторые ограничения в поведении.

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