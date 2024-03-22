Греция ужесточит условия выдачи «золотых виз»

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Греция с 31 марта ужесточит условия выдачи «золотых виз». А именно: увеличит минимальную сумму, которую должны будут вложить инвесторы в недвижимость для получения такой визы, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина страны.
Теперь при покупке недвижимости в Афинах, Салониках, на островах Миконос и Санторини и на других с населением свыше 3,1 тыс. человек сумма вырастет с €500 тыс. до €800 тыс. В остальной части страны сумма увеличится с €250 тыс. до €400 тыс.
Инвесторы могут приобрести лишь один объект недвижимости площадью от 120 кв. м, его нельзя будет использовать для краткосрочной аренды.
Нововведения связаны с необходимостью увеличить предложение жилья для долгосрочной аренды и исключить влияние программы «золотых виз» на стоимость жилья, при том, что в стране произошел рост цен на жилье и аренду, пояснили в греческом Минфине.
По данным агентства, Греция приняла более 25 тыс. заявок на «золотые визы» и выдала свыше 17 тыс. разрешений покупателям недвижимости, которые хотят проживать в стране. Основная часть виз была выдана китайским инвесторам (почти 60%), далее идут турецкие инвесторы (7%).
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Инвесторы могут приобрести лишь один объект недвижимости площадью от 120 кв. м, его нельзя будет использовать для краткосрочной аренды.
По данным агентства, Греция приняла более 25 тыс. заявок на «золотые визы» и выдала свыше 17 тыс. разрешений покупателям недвижимости, которые хотят проживать в стране. Основная часть виз была выдана китайским инвесторам (почти 60%), далее идут турецкие инвесторы (7%).
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Ювелина Бернст